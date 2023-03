ACI Worldwide faz parceria com a RedAbierta para intensificar a realização de pagamentos em tempo real em Honduras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder global em software de pagamentos em tempo real de missão crítica, anunciou hoje uma parceria com a empresa de tecnologia RedAbierta para intensificar a realização de pagamentos em tempo real em Honduras. A RedAbierta, o provedor de infraestrutura central em Honduras, aproveitará duas soluções da ACI — a Plataforma de pagamentos corporativos da ACI e os Pagamentos em tempo real de baixo valor da ACI — para construir a infraestrutura central doméstica de pagamentos em tempo real no país da América Central e ajudar as instituições financeiras a se conectarem ao novo esquema.

Com expectativa de lançamento para o segundo trimestre de 2023, o esquema habilitará os bancos e outras instituições financeiras a oferecer novos serviços de pagamentos digitais aos clientes. Ao lançar os pagamentos em tempo real em Honduras, as instituições financeiras participantes e prestadores de serviços de pagamentos almejam impulsionar o crescimento econômico e promover a inclusão financeira entre grandes partes da população com acesso limitado aos serviços bancários em Honduras.

“Nossa parceria com a ACI Worldwide nos permitirá fortalecer a economia digital da região ao facilitar a modernização e inovação no ecossistema de pagamentos”, comentou Julio Arevalo, cofundador e CEO (diretor executivo) da RedAbierta. “A experiência, tecnologia e presença global da ACI nos permitiu criar uma plataforma moderna e robusta que oferecerá uma variedade sem precedentes de novos serviços de pagamento digital e permitirá a interoperabilidade regional no futuro.”

“Estamos muito felizes de anunciar esta aliança e de apoiar a RedAbierta como parceira estratégica de tecnologia para garantir o sucesso da estratégia de pagamentos em tempo real da região”, disse Leonardo Escobar, diretor da LATAM, ACI Worldwide. “O país tem agora uma oportunidade incrível de impulsionar o crescimento econômico para clientes com pagamentos em tempo real. Aplaudimos a RedAbierta e instituições financeiras participantes por sua decisão de adotar nossas tecnologias inovadoras e de promover a mudança e a transformação do ecossistema de pagamentos do país.”

A ACI Worldwide capacita 25 esquemas de tempo real nacionais e panregionais em seis continentes — incluindo nove infraestruturas centrais. De acordo com o relatório Prime Time for Real-Time de 2022 da ACI, a América do Sul e Central, que estão nos estágios iniciais de conversão para pagamentos eletrônicos, são as regiões de crescimento mais rápido em relação aos pagamentos em tempo real, com previsão de CAGR de mais de 50% de 2021 a 2026.

Sobre a ACI Worldwide

A ACI Worldwide é líder global em software de pagamentos em tempo real de missão crítica. Nossas soluções de software comprovadas, escalonáveis e seguras possibilita que importantes corporações, fintechs e disruptores financeiros processem e gerenciem pagamentos digitas, capacitem pagamentos omnicommerce, apresentem e processem pagamentos de contas e gerenciem fraudes e riscos. Combinamos a nossa presença global com a presença local para impulsionar a transformação digital de pagamentos e comércio em tempo real.

Sobre a RedAbierta

A RedAbierta é uma empresa regional da América Central com liderança em implementação de soluções de pagamentos e telecomunicações. A RedAbierta apoia o setor financeiro bancário oferecendo produtos, serviços e soluções que permitem maior eficiência e inovações, facilitando a inclusão financeira das pessoas com acesso limitado aos serviços bancários. Nos últimos dois anos, a RedAbierta implementou mais de 3.000 agentes bancários com mais de 4 instituições bancárias na região, desenvolvendo aplicativos de métodos de pagamento, monitoramento de canais em tempo real e prevenção de fraudes, sistemas de fidelização e soluções de autoatendimento na região.

https://www.businesswire.com/news/home/20230314005723/pt/

Contato:

Fonte: BUSINESS WIRE