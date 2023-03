Brightcove expande recursos de comércio eletrônico com novas integrações da plataforma

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, introduziu hoje novas integrações com a Shopify, Instagram e Salesforce Sales Cloud em sua plataforma de nuvem de vídeo. As integrações são projetadas para permitir que as empresas alcancem, engajem e ativem o público com conteúdo de vídeo imersivo, interativo e ao vivo e sob demanda.

“Estamos entusiasmados em integrar a plataforma da Brightcove com a Shopify, Instagram e Salesforce Sales Cloud. As integrações ajudarão nossos clientes a elevar a receita, alcançar um público mais amplo e fidelizar o cliente ao incorporar conteúdo de vídeo aos canais”, diz Marty Roberts, vice-presidente sênior de Estratégia de Produto e Marketing da Brightcove. “A estratégia de priorizar o vídeo é uma maneira eficaz de ativar compradores e aumentar as vendas de produtos. Na Brightcove, estamos comprometidos em fornecer ferramentas inovadoras aos nossos clientes para proporcionar valor significativo e ajudá-los a gerar resultados de negócios impactantes”.

As integrações ajudarão os clientes da Brightcove a integrar e analisar vídeos em sites populares de comércio eletrônico e mídias sociais:

A integração da Shopify permite que os usuários conectem sua loja onlineànuvem de vídeo da Brightcove por meio do mercado de aplicativos da Shopify. Agora, os usuários podem, diretamente da Shopify, acessar e pesquisar seu catálogo de vídeos, publicar vídeos em sua loja virtual e criar eventos de vídeo ao vivo para transmitir a clientes em potencial com a funcionalidade de bate-papo para engajar os visualizadores. O aplicativo da Brightcove também fornece análises de desempenho e engajamento na Shopify, facilitando a medição do Retorno sobre o investimento (ROI) de vídeo.

permite que os usuários conectem sua loja onlineànuvem de vídeo da Brightcove por meio do mercado de aplicativos da Shopify. Agora, os usuários podem, diretamente da Shopify, acessar e pesquisar seu catálogo de vídeos, publicar vídeos em sua loja virtual e criar eventos de vídeo ao vivo para transmitir a clientes em potencial com a funcionalidade de bate-papo para engajar os visualizadores. O aplicativo da Brightcove também fornece análises de desempenho e engajamento na Shopify, facilitando a medição do Retorno sobre o investimento (ROI) de vídeo. A integração do Instagram coloca a rede social como um destino de publicação dentro da plataforma da Brightcove. Os clientes agora podem enviar seu conteúdo de vídeo diretamente para o Instagram como um Reels ou no Feed para alcançar públicos mais amplos com o conteúdo de sua marca.

coloca a rede social como um destino de publicação dentro da plataforma da Brightcove. Os clientes agora podem enviar seu conteúdo de vídeo diretamente para o Instagram como um Reels ou no Feed para alcançar públicos mais amplos com o conteúdo de sua marca. A integração da SalesforceSalesCloud permite que os clientes da Brightcove sincronizem dados diretamente da solução Audience Insights da Brightcove para a Salesforce. Os profissionais de marketing e as equipes de campanha agora podem analisar melhor os dados de vídeo e do visualizador dentro do Sales Cloud e do Marketing Cloud da Salesforce para realizar ações orientadas por insights para seus esforços de divulgação e marketing.

As integrações mais recentes da Brightcove apoiam sua missão de ajudar as empresas a atingir seus objetivos por meio de estratégias de conteúdo que priorizam o vídeo. “As integrações fazem parte do nosso portfólio de soluções para ajudar empresas de todos os tamanhos a alcançar públicos-alvo, ativar compradores e focar sua estratégia com insights e análises acionáveis”, compartilhou Roberts.

Para mais informações, visite Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para gerar uma conexão maior entre empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consomem conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que cada organização se comunique com os membros da equipe com mais eficácia. Com dois Prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, estamos sempre expandindo os limites do que o vídeo pode fazer. Siga-nos no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visite www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005516/pt/

Contato:

Joseph J. Nuñez, Diretor de Comunicações Globais e Relações Públicas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE