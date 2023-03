Curso gratuito ensina mulheres sobre Coloração Pessoal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

Produtos com embalagens chamam a atenção dos consumidores e, neste quesito, a cor entra com papel importante no processo de decisão de compra. De acordo com pesquisa desenvolvida por Singh, na Universidad de Winneepeg, de 62 a 90% da avaliação de um produto é feita pelos consumidores tendo como base as cores. Nos últimos anos, o interesse pelas cores e seus impactos aumentou.

Em 2020, por exemplo, época da pandemia, o mercado de beleza superaqueceu. Entre abril e maio, a busca de itens como batom (+21%), base (+36%), corretivo (+47%) e rímel (+49%) aumentou em ferramentas de busca como o Google, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Além disso, os testes de cor viralizaram em redes sociais como o TikTok e o Instagram e, consequentemente, o interesse pela profissão de Consultoria de Cores aumentou.

Não é à toa que mercado de beleza brasileiro é o quarto maior do mundo, de acordo com pesquisa realizada pela Euromonitor Internacional. E as mulheres são quem dominam este cenário: o empreendedorismo feminino cresceu cerca de 41% no País em 2020. Já entre os homens, o crescimento foi de apenas 22% no mesmo período. Cada vez mais independentes, as mulheres buscam soluções para aumentar a renda familiar e, ainda assim, ter maior liberdade de tempo para gerenciar outras atividades, como cuidar da saúde, filhos e lar.

Para incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino, a Studio Immagine lançou no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, o curso gratuito “Como ganhar dinheiro com a Coloração Pessoal”.

Ministradas por Luciana Ulrich, as aulas vão acontecer ao vivo, nos dias 27, 29, e 31 de março, sempre das 19h às 21h30, e são destinadas às mulheres que desejam empreender na Consultoria de Cores. Além disso, contará com uma aula gravada, que será disponibilizada no dia 07 de abril, sobre marketing, posicionamento e divulgação.

No curso, as alunas irão descobrir, por meio de exposição teórica, estudos de casos e exercícios, se a profissão da Consultoria de Cores é, de fato, para elas. Irão, também, descobrir quanto custa para ser uma consultora de cores do zero e qual o retorno financeiro esperado na profissão, definir seus propósitos, aprender a gerenciar o valor de sua hora, montar um plano de serviços, além de saber lidar com acertos e erros durante a gestão do negócio.

“Como ganhar dinheiro com a Coloração Pessoal” terá como metodologia de ensino a sala de aula invertida, sistema em que os alunos estudam o conteúdo em casa e exercitam o que aprenderam durante a aula. Tudo visando que eles coloquem em prática, montem um plano de negócio, e saiam do curso com o caminho já estruturado para atuarem no mercado.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 25 de março no link