Laços Saúde destaca a importância do cuidado preventivo no Mês das Mulheres

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

Neste mês de março, por ocasião da passagem do Dia Internacional da Mulher (quarta-feira, 8), a Laços Saúde, empresa que atua com foco em cuidados autogerenciados para o público 60+, promove iniciativas de conscientização e promoção à saúde voltadas a esse público. Com uma expectativa de vida que cresce cada vez mais no País e no mundo, as iniciativas de promoção à saúde vêm se tornando essenciais para que a população 60+ possa ter qualidade de vida e bem-estar para aproveitar a chamada “melhor idade”. As mulheres, inclusive, são maioria nessa faixa etária: há cerca de 4 milhões de mulheres a mais do que os homens com mais de 60 anos.

Neste Dia Internacional da Mulher, além das iniciativas de prevenção e promoção à saúde, a Laços realizará também atividades culturais e de entretenimento para as mulheres 60+. Entre as iniciativas, as oficinas temáticas, com destaque para a de ecotampas, que as ensinará a produzir imãs de geladeiras a partir de tampas de garrafas, e a oficina de canto. Ambas serão realizadas por meio do app Matinê, um clube digital de saúde e entretenimento oferecido pela empresa para seus clientes.

“Sempre com um olhar holístico e individualizado, vamos reforçar as ações que visam à prática de cuidados na própria residência da paciente, para que ela se sinta acolhida e com autonomia para cuidar de sua saúde”, diz Martha Oliveira, CEO da Laços Saúde, uma empresa que conta com 86% de mulheres em seu quadro de trabalho.

Segundo a executiva, a mulher, de modo geral, é mais cuidadosa com sua saúde em comparação aos homens. Entretanto, até entre elas, o cuidado preventivo e o autocuidado têm de ser amplamente estimulados. “Disseminar essas práticas ainda é um dos maiores desafios que o País enfrenta na área de saúde.”

Atualmente, o Brasil tem mais de 18,1 milhões de mulheres com mais de 60 anos, o equivalente a 8,5% do total de mulheres no País, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2022. A previsão do órgão é que, até 2060, essa quantidade mais do que dobre, alcançando quase 18% do total de mulheres no Brasil.

Sobre a Laços Saúde:

A Laços Saúde empresa que atua com foco em cuidados autogerenciados para o público 60+, tem como foco o cuidado à saúde do idoso para além das necessidades fisiológicas, promovendo um olhar holístico e individualizado. A metodologia adotada está em linha com o “modelo cebola” criado pela organização holandesa Buurtzorg, utilizada em mais de 20 países, e alia o trabalho de profissionais especializados, enfermeiras altamente capacitadas e tecnologia de ponta – o que inclui metadados, inteligência artificial e assistentes virtuais como ferramentas potencializadoras de resultados. A equipe multiprofissional da Laços Saúde atua na casa do paciente, reduzindo a necessidade de visitas ao hospital, além de oferecer apoio remoto por meio da tecnologia de apoio. Saiba mais sobre a Laços Saúde no site, Linkedin, Facebook, Instagram e YouTube da Companhia.

Assessoria de imprensa – Laços Saúde:

SP4 Comunicação Corporativa

Carlos Moura – [email protected]

Tel: (11) 98243-9332

Heloisa Pereira – [email protected]

Tel.: (11) 98582-6105

Conteúdo produzido e divulgado pela SP4 Comunicação e originalmente publicado em: https://blogdocorretor.com/lacos-saude-destaca-a-importancia-do-cuidado-preventivo-para-a-populacao-60-no-mes-das-mulheres/