Laserfiche Anuncia Ganhadores dos Prêmios Run Smarter® da Laserfiche de 2023

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

Laserfiche, líder em fornecer SaaS de gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos de negócios, anunciou hoje os ganhadores dos prêmios Run Smarter® Laserfiche de 2023. Os prêmios Run Smarter da Laserfiche foram lançados pela primeira vez em 2005 para homenagear pessoas e organizações em todo o mundo que usam a Laserfiche para melhorar a produtividade, criar processos inovadores e obter resultados comerciais excepcionais.

“Os prêmios Run Smarter são para prestigiar pessoas, equipes e organizações que usam a Laserfiche de modo que ocasionem mudanças, seja dentro da organização, na comunidade Laserfiche mais ampla ou no mundo”, disse Karl Chan, Diretor Executivo da Laserfiche. “Estamos orgulhosos de homenagear os ganhadores deste ano, que estão nas linhas de frente desenvolvendo, otimizando e promovendo estas soluções transformadoras.”

Parabéns aos ganhadores dos prêmios Run Smarter de 2023:

Advogada do Ano Laserfiche: Lena Spencer, Especialista Técnica Laserfiche no Linn-Benton Community College

Lena Spencer, Especialista Técnica Laserfiche no Linn-Benton Community College Visionária Nien-Ling Wacker: Patricia Clay, Diretora de Informação no Hudson County Community College

Patricia Clay, Diretora de Informação no Hudson County Community College Líder de Transformação Digital do Ano Tom Wayman: Katrina Bowling, Doutora em Educação, Administradora de Sistemas Educacionais do Departamento de Educação Infantil do Alabama

Katrina Bowling, Doutora em Educação, Administradora de Sistemas Educacionais do Departamento de Educação Infantil do Alabama Apresentação do Ano Solution Marketplace: Formulário de solicitação de ação de financiamento do funcionário, apresentado por Binu Koola, Desenvolvedor Líder de Aplicativos de Software da Texas A&M University

Formulário de solicitação de ação de financiamento do funcionário, apresentado por Binu Koola, Desenvolvedor Líder de Aplicativos de Software da Texas A&M University Programa do Ano Laserfiche: Equipe de inovação na Enterprise and Training Company (ETC)

Equipe de inovação na Enterprise and Training Company (ETC) Equipe do Ano Laserfiche: Equipe de Otimização de Processos de Negócios da Universidade de San Francisco

Equipe de Otimização de Processos de Negócios da Universidade de San Francisco Melhor Programa ROI: Distrito Hospitalar do Condado de Montgomery

Distrito Hospitalar do Condado de Montgomery Agente de Mudanças do Ano: Crafton Hills College

Saiba mais sobre os ganhadores dos prêmios Run Smarter da Laserfiche aqui.

Os ganhadores dos prêmios Run Smarter da Laserfiche serão prestigiados durante os eventos da conferência Laserfiche Empower de 2023. Clique aqui para se inscrever para a conferência.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder em fornecer SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Mediante poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005066/pt/

Contato:

Linda Domingo



Diretora de Relações Públicas na Laserfiche



[email protected] | 562-988-1688 x 234

Fonte: BUSINESS WIRE