Novo estudo sobre o estado da produção inteligente descobre que mais de 40% dos fabricantes lutam para superar os concorrentes devido à falta de tecnologia e pessoal qualificado

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicadaàautomação industrial e transformação digital, anunciou hoje os resultados do 8° “Estudo anual do estado da produção inteligente.” O estudo global entrevistou mais de 1.350 fabricantes em 13 dos principais países produtores.

O relatório deste ano revela o foco no crescimento lucrativo sem sacrificar a qualidade, ênfase no acesso ao verdadeiro potencial dos dados e no aumento da adoção de tecnologia para criar resiliência, permitir agilidade, aumentar a sustentabilidade e enfrentar os desafios da força de trabalho.

As principais descobertas globais incluem:

O dobro de fabricantes acreditam que sua organização carece da tecnologia necessária para superar a concorrência, em comparação com 2022

4 em cada 5 fabricantes ainda carecem de uma solução completa de planejamento da cadeia de fornecimento.

Os riscos de cibersegurança são os maiores obstáculos que os entrevistados procuram mitigar com iniciativas de produção inteligente.

45% dos fabricantes citam “melhorar a qualidade” como o principal resultado positivo que desejam alcançar com iniciativas de produção inteligente.

89% dos fabricantes planejam manter ou aumentar o emprego devidoàadoção da tecnologia. Além disso, 36% dos entrevistados acreditam que serão capazes de redirecionar os funcionários existentes devido ao uso crescente de tecnologia.

Dos 95% dos fabricantes que têm políticas ESG formais ou informais, 42% citam “melhorar a eficiência” como o principal fator impulsionador para a adoção de iniciativas ESG.

“Os fabricantes continuam buscando oportunidades de crescimento lucrativo, mas estão percebendo que a incerteza na disponibilidade da força de trabalho está afetando a qualidade, juntamente com sua capacidade de atender às crescentes necessidades dos clientes”, disse Veena Lakkundi, vice-presidente sênior de estratégia e desenvolvimento corporativo da Rockwell Automation. “A pesquisa descobriu que a tecnologia de produção inteligente está permitindo que fabricantes de todos os tamanhos otimizem soluções mais resilientes, ágeis e sustentáveis​​que aceleram a transformação. Se aprendemos alguma coisa com a história, é que as organizações que investem em inovação, com tendência para a ação, em tempos de incerteza podem superar os concorrentes.”

Com base nos resultados da pesquisa, a tecnologia é essencial para mitigar riscos e proporcionar crescimento. No entanto, para um terço dos fabricantes, a variedade de sistemas e plataformas disponíveis está levandoà“paralisia tecnológica” – uma incapacidade de decidir entre as soluções.

Os fabricantes podem superar essa indecisão escolhendo um parceiro com conhecimento e experiência relevantes no setor, que possam aconselhá-los e orientá-los na implementação de uma solução adequadaàfinalidade a que se destina para alcançar os resultados desejados.

“Na Rockwell, combinamos o poder de nosso portfólio de soluções do setor com nosso ecossistema de parceiros incomparável para servir como um consultor confiável para empresas líderes em todo o mundo”, disse Lakkundi. “Como somos a maior empresa focada exclusivamente em automação industrial e transformação digital, trabalhamos para simplificar o complexo e atender as empresas onde elas estão em suas jornadas.”

As conclusões completas do relatório podem ser encontradas aqui.

Metodologia

Este relatório analisou o feedback de 1.353 entrevistados de 13 dos principais países fabricantes com funções de gerenciamento até o C-suite e foi realizado em associação com a Sapio Research e a Plex Systems. A pesquisa abrangeu indústrias discretas, de processo e híbridas, em uma distribuição equilibrada de tamanhos de empresas com receitas variando de US$ 10 milhões até mais de US$ 10 bilhões, oferecendo uma ampla variedade de perspectivas de negócios de manufatura.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vidaàConnected Enterprise (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005239/pt/

Contato:

Ana Barcenas

Communications and PR Lead, LAR

+52 (55) 48102313

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE