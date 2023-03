Oferta da Quectel Certification Services acelera o tempo de comercialização e elimina custos e complexidades da certificação para dispositivos IoT

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, anunciou hoje a Quectel Certification Services, sua linha de serviços de teste e certificação de dispositivos IoT que permitirá aos clientes certificar rapidamente seus dispositivos IoT com organizações regulamentares como FCC, IC, CE, ANATEL, RCM, KC, Jate e Telec e organizações de operadoras de rede móvel, incluindo AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers, TELUS e Vodafone. Este serviço permitirá que os dispositivos dos clientes obtenham certificações em menos de oito semanas – sendo não apenas o tempo de comercialização mais para fabricantes de dispositivos IoT, mas também a oferta mais econômica do setor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005146/pt/

Quectel Certification Services offering speeds up time to market and takes away certification cost and complexities for IoT devices (Photo: Business Wire)

A certificação nessas disciplinas é complexa de se obter, envolve várias camadas de certificação de organizações diferentes e, normalmente, as autoridades locais e regionais concedem certificações para implementações de dispositivos válidas apenas em seus próprios territórios. Os serviços de certificação da Quectel abrangem requisitos regulamentares, de conformidade e de cumprimento da operadora de rede móvel, além de certificações para dispositivos específicos do setor e certificações ambientais e relacionadasàsegurança, como ATEX (Atmosferas explosivas), RoHS (Restrição de substâncias perigosas), REACH (Registro, avaliação, autorização e restrições de produtos químicos) e WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos).

“Pode levar até seis meses para que os dispositivos IoT obtenham certificações quando vamos diretamente às organizações de certificação ou operadoras móveis”, disse Yoon Seungryoul, diretor de Certificação na América do Norte da Quectel Wireless Solutions. “Em muitos casos práticos da IoT, um atraso de seis meses no lançamento é inaceitável e pode influenciar em uma proposta em mercados onde ser o primeiro a lançar é um diferencial crucial. É por isso que a Quectel, com a Quectel Certification Services, está oferecendo aos clientes nosso conhecimento existente sobre processos de teste e certificação e nossas relações com autoridades, órgãos de certificação, autoridades regulamentares e operadoras móveis para disponibilizar a oferta de entrada no mercado mais rápida e econômica.”

Para ajudar ainda mais os clientes, a Quectel Certification Services oferece um serviço de varredura prévia em seus próprios laboratórios para avaliar a conformidade da certificação antes mesmo de solicitar às autoridades de certificação, economizando tempo em pedidos de certificação não compatíveis. Outro benefício para os clientes que utilizam módulos e antenas da Quectel em seu projeto é que o teste do dispositivo está incluído de forma gratuita. A Quectel também oferece instalações de suporte técnico e soluções de depuração para tratar de problemas de certificação comuns e não tão comuns.

Os recursos da Quectel incluem gerenciamento de projetos, administração, comunicação e gerenciamento de laboratório e de operadoras, verificação e gerenciamento do escopo do teste, fornecimento do suporte necessário no local e fornecimento de testes e depuração. Além disso, a Quectel corrigirá os problemasàmedida que estes forem surgindo e negociará as renúncias quando apropriado.

“Temos orgulho de ter lançado a Quectel Certification Services e estamos prontos para fornecer consultoria e serviço completos de certificação internacional para clientes de dispositivos integrados que possuem produtos baseados em módulos da Quectel”, acrescentou Seungryoul. “A Quectel Certification Services tem obtido certificações para os próprios módulos e dispositivos dos clientes da Quectel há muitos anos. É com grande satisfação que agora ampliamos esta experiência para ajudá-los a acelerar o tempo de comercialização e moldar um mundo mais inteligente.”

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005146/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa:

Phil Rawcliffe, chefe de Comunicação

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE