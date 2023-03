Primeiro Fórum Mundial Robotic MedTech da Região Revela Últimos Avanços em Cirurgia Robótica

Compartilhe Facebook

14 de março de 2023.

A Sociedade Americana de Cirurgia Robótica e Crescent Healthcare (uma divisão do Crescent Group of Companies) realiza o primeiro Fórum Mundial Robotic MedTech no Oriente Médio em 16 de março de 2023 em Dubai. O evento, o primeiro fórum mundial dedicado a reunir especialistas de renome internacional na região, terá foco nos últimos avanços da cirurgia robótica, um campo em rápido crescimento que está revolucionando os cuidados médicos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005511/pt/

His Excellency AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention (Photo: AETOSWire)

O Fórum irá receber ministros, altos funcionários de governo, bem como profissionais de saúde, P&D e investimentos para discutir o futuro da cirurgia robótica assistida, além da posição de liderança dos EAU na vanguarda da saúde.

Sua Excelência, AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, Ministro da Saúde e Prevenção dos EAU, comentou: “À medida que enfrentamos os desafios modernos dos cuidados médicos, os EAU têm orgulho de sediar o Fórum Mundial Robotic MedTech. Ao adotar a tecnologia e a inovação, podemos melhorar ainda mais os resultados de pacientes bem como oferecer soluções de saúde mais eficientes e eficazes a todos.”

O Dr. Vipul Patel, Presidente da Sociedade de Cirurgia Robótica e um dos cirurgiões robóticos mais experientes do mundo, disse: “O Fórum irá fornecer uma plataforma exclusiva para troca de conhecimento e explorar soluções inovadoras que podem ajudar muito a melhorar os resultados de pacientes.”

O Sr. Hamid Jafar, Presidente do Crescent Group of Companies, que está sediando o evento, disse: “O Fórum Mundial Robotic MedTech é uma plataforma importante que reúne líderes do setor para impulsionar avanços significativos no setor de cuidados médicos. Temos o prazer de sediar este evento e esperamos permitir o compartilhamento de informações e conhecimento neste campo promissor.”

O Dr. Fred Moll, Fundador da Intuitive Surgical e pioneiro em cirurgia robótica, disse: “É uma honra fazer parte do Fórum e ter a oportunidade de compartilhar ideias sobre o futuro da cirurgia robótica com outros inovadores e líderes do setor.”

Neeraj Agrawal, Membro de Conselho da EndoQuest, disse: “Este evento reúne as melhores e mais brilhantes mentes internacionais no campo para a região do Golfo, e estamos honrados em participar.”

Kurt Azarbarzin, Diretor Executivo da EndoQuest, acrescentou: “Estamos empolgados em apresentar as últimas inovações em cirurgia robótica sem cicatrizes e sem incisões, ao implantar robôs flexíveis mediante orifícios humanos naturais.”

Eduardo Fonseca, Membro de Conselho da XCath, comentou: “Desde imagens e sensores avançados até robótica e IA de ponta, as possibilidades de melhorar resultados de pacientes e aprimorar a qualidade dos cuidados são infinitas. A região do Golfo estará na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias inovadoras que têm o potencial de transformar o setor de cuidados médicos.”

O Fórum Mundial Robotic MedTech irá apresentar algumas das personalidades internacionais mais proeminentes no campo da cirurgia robótica, incluindo o Dr. Chris Thompson, Professor da Universidade de Harvard, que tem estado na vanguarda do desenvolvimento e testes de novas técnicas cirúrgicas robóticas. O Dr. Santiago Horgan, Diretor do Centro para o Futuro da Cirurgia da UC San Diego, também irá compartilhar suas ideias. A participação destes ilustres especialistas destaca a importância do Fórum Mundial Robotic MedTech como uma plataforma para compartilhar conhecimento e avançar no campo da medicina robótica.

O Fórum irá contar com palestras dos principais especialistas na área, grupos de discussão interativos e demonstrações práticas dos mais recentes sistemas cirúrgicos robóticos. Os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os últimos avanços na área e ver em primeira mão como a cirurgia robótica está mudando com rapidez a face dos cuidados médicos a nível mundial.

