No dia 18/03, em São Paulo ocorrerá o lançamento da obra “Confissões de quarentena”, juntamente com a editora Autografia na Bienal do Livro de São Paulo. Escrito por Blanca Reyes, é o primeiro livro da autora que começou sua jornada neste ano. O lançamento ocorrerá das 09:00 às 13:30h, Rua: Simão Álvares, 781, em Pinheiros, São Paulo – SP, na cafeteria Sensory Coffee Roasters, e será aberto ao público.

Na obra “Confissões de quarentena”, Blanca Reyes fala sobre acontecimentos vividos na própria pandemia, no isolamento social e que remetem a situações vividas no decorrer da vida em que todo leitor passou e convive com seus resquícios até hoje.

Na narrativa Blanca conta a história de que sempre é possível recomeçar, e diz que, muitas vezes, é necessário sair do raso e mergulhar em si, para compreender que as coisas nem sempre são como o leitor gostaria que fossem, mas sempre são como tem que ser. E que não há perguntas sem respostas, mas na maioria das vezes, só o tempo vai dizer.

Sobre a autora: Blanca Reyes é profissional da área de Recursos Humanos, nascida em Santiago do Chile, reside no Brasil, desde os seus seis anos de idade. Ela diz que possui duas paixões em sua vida: a escrita e as pessoas. Que a escrita a salva e as pessoas a recarregam, por isso espera que através da sua narrativa, consiga expressar todo o sentimento que pulsou em si, a cada palavra deste singelo diário da sua vida, que a manteve lúcida em tempos tão difíceis de luto e isolamento social.