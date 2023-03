Camino Marketing amplia operação e chega a Portugal

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

A agência de Marketing Digital Camino chega a Portugal com o objetivo de explorar o mercado de vinhos da região neste mês de março. A agência que nasceu na capital Paulista e já havia ampliado suas operações para Florianópolis, completa 7 anos neste mês. Com clientes nacionais e internacionais, além de cases com mídias como Google, Rakuten e Awin, escolheu a cidade do Porto por concentrar os principais escritórios dos grandes produtores de vinhos portugueses, segmento que hoje é uma das grandes bases do seu portfólio.

Anderson Cardoso, Chief Marketing Officer da Camino Marketing comenta sobre a conexão entre os objetivos da agência e o mercado europeu. “Vinhos, gastronomia e mercado de luxo sempre foram nosso principal core. Portugal é um grande produtor de dois desses segmentos e fez muito sentido estar fisicamente próximo”, afirma.

Para criação da Camino, 7 anos atrás, levou-se em consideração a forma que se davam as relações entre agências e clientes que, do ponto de vista do time de planejamento da agência, era pouco profunda. O plano de criação da Camino foi conduzido para um novo modelo de negócio.

Em agências tradicionais, 20% da equipe são rockstars, famosos no mercado, há um outro grupo que trabalha pesado e outro pouco envolvido. Na Camino selecionou-se um time sênior e focado que produz a todo vapor, respeitando os tempos individuais e coletivos, internos e externos.

Com o modelo de negócio implementado, sabe-se o que cada profissional está fazendo real time, com isso as entregas acontecem com clareza e os prazos são respeitados.

Anderson já esteve à frente do marketing de players do segmento de vinhos como Wine.com.br e Sonoma.com.br, comemora ter conquistado essas mesmas empresas como clientes da Camino tempos depois, o que veio a estabelecer o segmento de gastronomia na agência. “Foi um grande motor para também conquistar as contas da francesa Le Creuset no Brasil, Chile e Colômbia”, lembra.

Apesar da agência já ter atuado em outros segmentos como construção civil, alimentação pet, gamer, softwares, moda entre outros, na cidade de Porto a aproximação com as vinícolas aconteceu com as relações construídas ao longo dos mais de 10 anos na área. “Aportamos na cidade já com 2 novos clientes e mais 3 parcerias. Tudo isso em menos de 1 mês de operação. O mercado está aquecido e chegamos na hora certa”.

A Camino Marketing se vale da metodologia ágil em seus processos por meio de uma plataforma especializada na gestão de projetos, o que irá facilitar a condução das unidades Brasil-Portugal com time nos dois locais, compartilhando operações.