Eutelsat selecionada pelo StarGroup para aprimorar sua popular plataforma DTH da StarTV no México

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Notícias Regulatórias:

StarGroup, líder na prestação de serviços de telecomunicações e entretenimento no México, mais uma vez selecionou a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) para a StarTV, seu serviço de TV paga Direct-to-Home (DTH). Operando via Eutelsat desde 2016, a StarTV continuará se beneficiando da excepcional cobertura no México na 117° West.

O serviço DTH da StarTV foi lançado em 2016, substituindo a plataforma regional TVZac, que era transmitida através de distribuição de micro-ondas. Em parceria com a Eutelsat, a StarTV mudou para a tecnologia de satélite, a fim de oferecer um serviço nacional, robusto, de alta qualidade e acessível, até mesmo nas áreas mais remotas do país. A plataforma se tornou rapidamente um sucesso e cresceu de modo constante, ao acrescentar novos canaisàsua oferta e, em menos de cinco anos, a audiência aumentou em oito vezes, contando com 250 mil assinantes em 2020. Hoje, a plataforma StarTV oferece mais de 100 canais de TV, em qualidades SD e HD, e com uma base de instaladores em constante expansão, se tornou um dos provedores de TV de maior sucesso no México.

Sob este contrato plurianual, transponders de banda Ku adicionais no EUTELSAT 117 West B serão utilizados para desenvolver ainda mais os serviços DTH da StarTV. O satélite EUTELSAT 117 West B, localizado em conjunto com o EUTELSAT 117 West A, estabeleceu a 117° West como uma das zonas superiores de transmissão para a América Latina na última década. Ao oferecer quatro feixes regionais de banda Ku, fornece cobertura excepcional no México, América Central e Caribe, região andina e Cone Sul, se tornando uma escolha privilegiada para provedores de serviços e assistência em toda a região.

José Aguirre, Presidente e Diretor Executivo da StarTV comentou sobre a parceria: “A Eutelsat permitiu que a StarTV fornecesse serviços de TV paga de baixo custo em todo o México. Além de ser um provedor de satélite, a Eutelsat foi parceira na criação de serviços que enriquecem nossa oferta de entretenimento e aperfeiçoam nossa experiência com o cliente.”

José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior de Vídeos da Eutelsat Americas, acrescentou: “Estamos muito felizes em renovar nossa parceria com o StarGroup e compartilhar o inegável sucesso da StarTV nos últimos anos. O desenvolvimento de serviços DTH nas Américas é um objetivo estratégico para a Eutelsat e estamos animados em poder aproveitar nossa zona de vídeos 117° West para expandir a oferta de TV paga no México e mais além.”

Para saber mais sobre a Eutelsat, acesse www.eutelsat.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005565/pt/

Contato:

Mídia

Anita Baltagi

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]

Daphné Joseph-Gabriel

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]

Investidores

Thomas Cardiel

Tel.: +33 6 99 07 86 47

[email protected]

Hugo Laurens-Berge

[email protected]

Christine López

Tel.: +33 1 53 98 46 81

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE