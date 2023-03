Fibra óptica representa 70% da internet no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Do kilobyte ao mega. Quem lembra do barulho e, principalmente, da velocidade, ou falta de, da internet com conexão discada, se impressiona com a rapidez de navegação das tecnologias atuais. O que demorava minutos e horas para baixar hoje é feito quase que instantaneamente. E isso mudou a vida digital de muitos brasileiros.

Segundo a empresa alemã Statista, o Brasil ocupa o 5ª lugar do ranking mundial dos países com a maior quantidade de usuários de internet. São mais de 165 milhões de usuários, ficando atrás somente da China (1 bilhão), Índia (658 milhões), Estados Unidos (307 milhões) e Indonésia (204 milhões). Mas além da velocidade de navegação, outras características deste modelo de internet influenciaram na opção de uso pelo consumidor brasileiro.

“Sem interferências eletromagnéticas e com altas velocidades, a fibra óptica hoje é a tecnologia com melhor custo-benefício, pois também possibilita maior segurança, é mais duradoura e não depende diretamente da energia elétrica para seu funcionamento, sendo mais ecológica e sustentável”, afirma Moacir Leão, diretor da WZnet Internet Barreiras, empresa baiana de Telecom.

Para dar um exemplo da evolução tecnológica na infraestrutura, numa única fibra óptica, que possui a espessura próxima a um fio de cabelo, é possível transmitir cerca de 2,5 milhões de ligações telefônicas aproximadamente. Para alcançar uma qualidade como essa, o cabo de cobre (comum) teria a espessura de seis metros de diâmetro.

Preferida dos brasileiros

Os 70% de contratos de internet utilizando esta tecnologia indicam que este modelo está acessível e popular no país. “Com a fibra óptica é possível atingir terabytes por segundo, de um ponto a outro, possibilitando troca de arquivos, downloads e utilização de diversos serviços simultâneos e em tempo real”, explica Leão.

Além disso, a fibra óptica tem grande resistência a interferências eletromagnéticas, pois a propagação da luz que ocorre dentro desses materiais não está sujeita à interferência das ondas eletromagnéticas externas. E com cabos mais baratos que os condutores de cobre.

“A fibra óptica também é utilizada nos extensos cabos submarinos, que permitem que milhares de informações e dados sejam trocados em milésimos de segundos em todo o planeta”, completa Leão.

Para saber mais, basta acessar: https://wznet.com.br/