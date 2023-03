Franquias de saúde, beleza e bem-estar crescem 21% em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou, recentemente, o relatório de resultados do setor em 2022. No geral, o setor apresentou recuperação após os maiores impactos da pandemia de Covid-19 e identificou o faturamento total de R$ 211,44 bilhões – um crescimento de 14,3% em relação a 2021.

Acompanhando os bons resultados, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar consolidou o crescimento de 21,5% em comparação ao ano anterior. Segundo o estudo, os principais fatores para a expansão foram mudanças nos hábitos dos consumidores; maior profissionalização do setor e a chegada de novos investidores após o auge da pandemia.

O presidente da entidade, Tom Moreira Leite, destacou o retorno das atividades presenciais como um fator que impulsionou os bons números. Embora todos os segmentos tenham apresentado aumento, o pódio ficou com Hotelaria e Turismo (alta de 24,5%); Saúde, Beleza e Bem-Estar; e Alimentação – Food Service (ambos com 21,5% de crescimento).

Para o especialista em Expansão de Redes de Franquias da Rede Odonto, Estevan Aguiar, o setor odontológico conta com alguns fatores para seguir sua expansão em 2023, como “o aumento da conscientização sobre a importância da saúde bucal, o envelhecimento da população, a busca por serviços de qualidade e a expansão da classe média”.

O relatório da ABF prevê crescimento de todos os segmentos para 2023. Porém, embora veja boas perspectivas, Aguiar cita desafios importantes para o setor de franquias odontológicas, como a falta de profissionais qualificados e a necessidade de investimentos em tecnologia e inovação para oferecer serviços cada vez mais avançados e diferenciados.

Franquia odontológica pode trazer benefícios para o empreendedor

Segundo o especialista da Rede Odonto, o modelo de franquia pode ser interessante inclusive pelos números superlativos de profissionais atuando no país. Dados do Conselho Federal de Odontologia mostram que o Brasil conta com mais de 390 mil cirurgiões-dentistas ativos e 807 ECIPOs (empresa que comercializa ou industrializa produto odontológico).

Para ele, contar com um modelo já bem-sucedido pode trazer algumas vantagens, como:

Marca estabelecida: uma franquia reconhecida pode atrair mais clientes e ajuda a construir a reputação da clínica.

Suporte empresarial: o franqueador oferece suporte empresarial ao dentista, o que inclui orientação sobre questões administrativas, treinamento, marketing e gerenciamento financeiro. Isso pode ajudar o dentista a se concentrar mais na prestação de serviços odontológicos de qualidade.

Acesso a tecnologias avançadas: algumas franquias odontológicas investem em tecnologias avançadas, como scanners intraorais, impressoras 3D e sistemas de imagens de alta resolução. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento e a atrair pacientes que buscam tecnologia de ponta.

Maior eficiência: ao utilizar as melhores práticas e procedimentos estabelecidos pela franquia, o dentista pode aumentar a eficiência da clínica. Isso pode resultar em um melhor atendimento ao paciente, menor tempo de espera e aumento da produtividade.

O relatório da ABF apontou ainda que os estabelecimentos franqueados aumentaram em 17% o número contratações entre 2019 e 2022. Além disso, a projeção é de aumento de 10% nas contratações, 10% nas operações e uma variação entre 9,5 a 12% no faturamento em relação a 2022.

Para mais informações, basta acessar: www.redeodonto.com.br