História de conquistas: RS Serviços completa 17 anos em constante expansão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

A RS Serviços faz aniversário neste mês de março, no dia 14: são 17 anos de atuação na área de prestação e terceirização de serviços. A empresa afirma que tem apresentado ao longo desses anos muitas conquistas, resultado de trabalho em equipe, foco no atendimento e investimento nas pessoas.

Assim, o ano de 2023 começou trazendo novos negócios. A RS enfatiza que a expansão está fora da curva, acompanhando a taxa de crescimento anual da RS de 46%. A empresa relata que viu aumentar também o número de contratações.

Desenvolvimento contínuo – A RS disponibiliza um local exclusivo, para as áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e departamento de pessoal, projetado para recepcionar os candidatos com conforto e acolhimento. “Nosso propósito sempre foi o de atender bem todas as pessoas”, afirma Renato Alves, CEO da empresa.

A RS descreve que após o preenchimento das fichas, atualmente também é possível digitalmente, parte das entrevistas já são realizadas na sequência para análise do perfil, agilizando o processo de contratação. A empresa contabiliza a cada mês em torno de 400 contratações e 5 mil atendimentos.

Além disso, a companhia tem estado nos últimos anos entre as melhores empresas para trabalhar conforme certificação internacional GPTW. “A RS valoriza as pessoas e está empenhada no crescimento alicerçado na confiança e na transparência, diferenciando-se no mercado”, comenta Marcio Rachkorsky, sócio comercial da RS.

Atualmente, são cerca de 7.500 colaboradores que atuam na RS. Eles estão distribuídos em mais de mil clientes ativos nas áreas residencial, corporativa, logística, educacional, industrial, construção civil, hospitalar e shopping center, além dos profissionais que atuam na sede da RS, localizada na capital paulista, e nas filiais no Estado de São Paulo.

Os escritórios estão localizados no ABC, no interior paulista, como Campinas e Jundiaí, na cidade de Guarulhos e no litoral Norte. “A empresa prepara também o lançamento de novas filiais em outros estados para consolidar a presença da RS no país”, antecipa Renato.

Relevância no setor de terceirização de serviços – Outro aspecto valorizado, segundo a RS, é o aperfeiçoamento de suas equipes que passam por treinamentos periódicos e reciclagem. A tecnologia também desponta entre os diferenciais da empresa que investe em recursos modernos de segurança integrada e em inteligência artificial.

Dessa forma, para proporcionar sempre a excelência nos serviços prestados aos clientes, a RS lista entre as soluções desenvolvidas por equipes especializadas: monitoramento 24h de alarme com imagens, portaria remota, leitoras faciais com medição de temperatura, leitoras biométricas, câmeras com leituras de placa de veículos, acompanhamento online de frotas com imagens, totens de comunicação inteligentes para acesso veicular e análise de risco com o uso de drones.

“Todos os serviços podem ser monitorados por aplicativos integrados 24 horas/dia. Além desta, os clientes contam com muitas outras facilidades que garantem agilidade e transparência”, enfatiza Clovis Keller, CFO da RS Serviços.

Responsabilidades social e ambiental – Criada em 2006, a RS mudou algumas vezes de endereço ao longo dos anos a fim de acomodar melhor a estrutura, devido à constante expansão, e atender com excelência seus clientes. Segundo o CEO da RS, o espírito que move a empresa é a busca pela melhoria dos serviços fundamentados na confiança do seu atendimento e na constante inovação tecnológica.

A atenção aos pilares da ESG — ambiente, social e governança — fez a RS lançar, em 2017, o RSocial para atender às demandas sociais tão urgentes nos últimos anos. As ações são voltadas a entidades que trabalham com crianças e jovens, e levam esperança, momentos de alegria e acolhimento, entre outras.

E, atualmente, a companhia prepara-se para as certificações ISO 14001 e ISO 45001 para aprimoramento dos processos que visam redução do impacto ambiental e gestão da segurança e saúde ocupacional, respectivamente.