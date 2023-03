Hoje 74,5% dos médicos não se consideram bem-remunerados

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Com uma concorrência maior a cada dia, está cada vez mais difícil para um médico construir uma carreira sólida e obter o sucesso financeiro desejado. O Research Center, núcleo de pesquisa da Afya, realizou um estudo inédito sobre o Panorama Financeiro do Médico no Brasil em 2021, levantando as prioridades e as angústias da carreira médica, segundo o estudo, a renda líquida de um médico no Brasil apresenta diferenças, de acordo com o grau de formação. Para 74,5% do grupo, a remuneração atual não é justa e o entendimento de ganho deveria ser, ao menos, 40% maior. Nesse contexto, para garantir uma boa renda, diversos profissionais têm se desdobrado em plantões e jornadas de trabalho extenuantes, que são apontados como os principais problemas da carreira médica.

Diante deste cenário, vários médicos acabam se vendo estagnados, sem conseguirem alcançar as próprias metas, como viver do consultório particular ou obter reconhecimento e valorização. O especialista em marketing médico Salatiel Araújo destaca, no entanto, que alguns profissionais — que além de médicos são visionários e empreendedores — conseguem obter uma carreira de sucesso e conquistas financeiras quando passam a investir em estratégias de comunicação assertivas.

Salatiel Araújo, destaca que o primeiro passo para alcançar o sucesso na carreira é construir autoridade, ou seja, se transformar em referência naquilo que faz. Ele lembra que, atualmente, quase não existe mais o tradicional médico “da família”, que conquista seus pacientes apenas por indicação. “Hoje em dia, quem tem autoridade é quem tem visibilidade, quem consegue criar conexões com seu público-alvo”, afirma o especialista. Isso é possível, de acordo com ele, através das redes sociais e da exposição em veículos renomados, como portais de notícias de relevância nacional, rádios e canais de TV, capazes de chancelar a autoridade do profissional, contudo respeitando a ética e regras definidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina).

Além da fama, segundo Salatiel, também é necessário que o médico ou profissional de saúde tenha as chamadas “provas sociais”, ou seja, avaliações positivas dadas por clientes que evidenciam a qualidade do atendimento e dos resultados. “É importante ter uma mídia positiva, como ter artistas e personalidades atestando a qualidade do serviço”, explica o especialista em marketing. “É aí que entra o profissional de comunicação. Ele proporciona essas oportunidades e leva o médico ao patamar de ter parcerias com pessoas influentes, que agregam valor ao seu trabalho”, completa.

Uma outra maneira importante de construir uma conexão com o cliente é por meio da produção e divulgação de conteúdos próprios nas redes sociais, que também devem ser planejadas e orientadas por um profissional de marketing médico. A produção de vídeos, por exemplo, é uma ótima estratégia. O YouTube, que já é considerado o site mais acessado do Brasil, pode se transformar em uma importante ferramenta para quem deseja ganhar relevância. “O conteúdo deve ter uma mensagem direcionada ao seu público-alvo, que vai resultar numa conexão entre médico e paciente”, detalha Salatiel Araújo.

Ainda segundo o especialista, vale investir em campanhas de tráfego pago, ou seja, em anúncios on-line com a finalidade exclusiva de converter interessados em pacientes. Para que esses anúncios cheguem à audiência correta, no entanto, é importante contar com a colaboração de uma equipe de marketing, como explica Salatiel. O especialista enfatiza que, somadas, todas essas estratégias são capazes de alavancar carreiras e transformar vidas. “É essa metodologia que é capaz de transformar simples médicos em profissionais de sucesso, renomados e bem remunerados”, afirma.