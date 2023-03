Indústria automotiva produz 5% mais em janeiro de 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

A indústria automobilística deu sinais positivos de recuperação no início de 2023, superando o desempenho do ano anterior. Segundo o primeiro balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que representa as montadoras, a produção de carros de passeio, os utilitários leves, caminhões e ônibus aumentou 5% em janeiro, em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando 152,7 mil unidades fabricadas.

Vendas aumentaram 13% na comparação entre janeiro de 2022 e 2023

Além disso, as vendas evidenciaram um crescimento expressivo de 13%, totalizando 142,9 mil veículos comercializados no mês de janeiro deste ano. Outro indicador positivo foi o aumento das exportações, que apresentaram uma alta de 19,3% em relação ao período homólogo do ano anterior. Foram embarcados 33 mil veículos para outros países, um aumento de 5,9% ante dezembro.

Ainda conforme a Anfavea, as montadoras abriram 230 vagas de trabalho em janeiro, totalizando 102,1 mil funcionários empregados no setor. Com esses resultados, há expectativa de que o setor automotivo continue se recuperando e contribua para a retomada da economia.

Apesar dos desafios, a indústria automobilística tem mostrado sinais de recuperação. O aumento das exportações é um indicativo importante de que a indústria brasileira está se tornando mais competitiva no mercado internacional, o que pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Além disso, a abertura de novas vagas de trabalho no setor é um fator positivo, indicando que as empresas estão investindo em infraestrutura, como pintura industrial, e na contratação de novos funcionários.

Otimismo se explica pela recuperação do fornecimento de eletrônicos

Embora a comparação com dezembro tenha mostrado uma queda na produção (-20,3%) e nas vendas (-34,1%), a perspectiva é de que a recuperação se mantenha, especialmente com a melhoria do fornecimento de componentes eletrônicos, cuja escassez foi responsável por paralisar as linhas de montagem nos últimos dois anos.

É importante destacar que a escassez de componentes eletrônicos tem sido uma preocupação constante para a indústria automobilística nos últimos anos. Esse problema tem afetado diretamente a produção de veículos, causando paralisações nas linhas de montagem e atrasos nas entregas. No entanto, há um otimismo crescente com a recuperação do fornecimento desses componentes, o que deve contribuir para o aumento da produção nos próximos meses.

Com a recuperação da indústria automobilística no início de 2023, é possível vislumbrar um cenário positivo para o setor, severamente impactado pela pandemia da Covid-19. O aumento na produção e nas vendas é um indicativo importante de que a economia está se recuperando gradualmente, mesmo com os desafios impostos pela crise.