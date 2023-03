Influenciadora digital cria Programa de Mentoria para ajudar projetos de impacto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

No dia 09 de março a influenciadora digital e empreendedora social, Raquel Motta, realizou, em parceria com o Instituto ESAC, o Workshop Projete-se! um evento gratuito e online que recebeu a inscrição de centenas de pessoas de variados lugares do Brasil. No evento, foi ensinado um passo a passo para orientar as organizações sem fins lucrativos e os projetos sociais que querem captar os seus primeiros R$ 120 mil reais de recursos.

Depois de mais de 12 anos à frente do Instituto ESAC, uma organização sem fins lucrativos atuante no Rio de Janeiro que beneficiou mais de 10.000 mil pessoas, entre projetos de artes visuais, educação criativa, teatro, confeitaria artesanal, empreendedorismo feminino, educação ambiental, artesanato sustentável e eventos de economia criativa, a artesã e empreendedora social agora pretende expandir a sua atuação para ajudar projetos sociais pelo Brasil.

Os efeitos da COVID-19 deixaram muitos reflexos na sociedade brasileira, como a redução em investimentos em programas sociais, seja por órgãos públicos ou empresas privadas. Isso acarretou no fechamento ou na paralisação das atividades feitas por diversas organizações sem fins lucrativos no Brasil. Com um papel social importantíssimo, muitas instituições filantrópicas tiveram queda na arrecadação de doações de pessoas físicas e no apoio de empresas privadas.

Na contramão disso, Muhammad Yunus, vencedor do Nobel da Paz, em 2006, e conhecido “popularmente” como “pai do microcrédito”, disse que viu a “crise, causada pela coronavírus, como uma oportunidade para o mundo redesenhar o sistema econômico tradicional”, em entrevista para a Folha de São Paulo, em Maio de 2020. Yunus é empreendedor social e um dos criadores do conceito de negócio social, que define empresas ou organizações da sociedade civil que tem um modelo de negócio sustentável, econômico-financeiramente, mas não fazem a distribuição de lucro pois reinvestem os seus dividendos em programas e projetos de impacto social.

Partindo desse pressuposto é que foi criado o Workshop Projete-se!, que surgiu para incentivar que as organizações sem fins lucrativos e projetos sociais a criem uma estratégia de captação de recursos híbrida, para não dependerem de doações esporádicas e para captarem recursos de diversas fontes, sobretudo através do lucro de produtos ou serviços.

No dia do Workshop foi lançada a Mentoria Meu Primeiro Patrocínio, um Programa focado em levar o participante ao resultado através de desafios, encontros ao vivo, aulas gravadas e assessoria para projetos de impacto social. Além de líderes de ONGs, a mentoria é voltada, também, para amantes de causas sociais, donas de casa, artesãos, pessoas criativas, líderes de escolinhas esportivas, costureiras, doceiras e profissionais liberais e da economia criativa e está aberta a participação de pessoas de todo o país, pois toda a jornada será realizada de forma online.

O participante da mentoria Meu Primeiro Patrocínio vai aprender a elaborar um projeto social sustentável, do absoluto zero; aprovar projeto na Lei Rouanet e em outras leis de incentivos fiscais, a criar, registrar e gerenciar uma ONG, a criar uma estratégia de captação de recursos sustentável, a criar um negócio social lucrativo(e-commerce ou brechó), a realizar prestação de contas de projetos sociais e vai aprender, também, a criar um site e identidade visual focada em levar organizações sem fins lucrativos aos resultados.

“A ideia da mentoria era antiga, pois realizamos um treinamento de produção cultural para projetos de base comunitária com empreendedores de favela e tivemos importantes resultados de impacto social e até uma aluna, líder de uma ONG aqui no Rio, que conseguiu captar recursos através de um edital. Isso mostrou que, se em um curso de elaboração de projetos conseguimos resultados incríveis, então, precisávamos criar um programa focado em ajudar mais pessoas pelo país a fora, através de um acompanhamento mais personalizado”, explica Raquel Motta, idealizadora da mentoria.

A aula editada do Workshop Projete-se! poderá ser assistida, gratuitamente, através do site www.raquelmotta.com.br/replay, até o dia 20 de Março de 2023, ou enquanto as inscrições para a mentoria Meu Primeiro Patrocínio estiverem abertas, pois ao completar 100 vagas as inscrições serão encerradas.

Além de assistir a aula, o interessado poderá decidir por entrar na mentoria que está com período de inscrições e quantidade de vagas limitadas.

Para mais informações, basta acessar www.raquelmotta.com.br/replay ou através do e-mail [email protected]