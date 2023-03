Procedimento estético valoriza posição de perfil facial

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 15 de março de 2023.

A autoestima é considerada uma peça-chave para a conquista do bem-estar emocional, assim como para o desenvolvimento de habilidades e talentos. Quando está em alta, é comum que a pessoa se sinta confiante, otimista e capaz de enfrentar os desafios da vida. Além disso, para muitos, a autoestima pode aumentar a resiliência e a motivação, o que contribui para que o indivíduo se torne mais honesto consigo mesmo e, ao longo do tempo, possa desenvolver relacionamentos saudáveis.

Apesar de todos esses benefícios, em média, duas a cada dez brasileiras sofrem com baixa autoestima, como revelou um estudo do Instituto Kantar, do Ibope. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ideia com 663 voluntários e indicou que, por outro lado, 47% dos homens do país se consideram bonitos e apenas 3% se autodeclararam como feios.

Há tempos, especialistas vêm a público para destacar estratégias para a autoestima, como: aceitar os próprios defeitos, construir relacionamentos positivos, praticar o autocuidado, reconhecer os pontos fortes, definir metas realistas e ter um senso de propósito e direção, além de lidar com a frustração de forma saudável e praticar atividades que promovam a saúde mental e emocional, como meditar, ler e se exercitar.

Além desses cuidados, o apoio de profissionais de saúde como médicos e psicólogos pode contribuir para a melhora da autoestima. Além disso, em alguns casos, os procedimentos estéticos podem ajudar. É o que afirma o Dr. Rafael Ferreira, farmacêutico especializado em estética, cirurgião dentista e CEO do IRF (Instituto Rafael Ferreira) e Ozone Academy.

Segundo Ferreira, o procedimento de perfiloplastia está entre as modalidades que vêm ganhando maior destaque no Brasil nos últimos anos. Ele explica que a perfiloplastia é uma combinação de procedimentos estéticos que busca a harmonia do perfil facial, dando atenção especial às regiões do nariz, queixo e lábios, ou seja, a posição de perfil da face.

“A partir da avaliação do perfil, o clínico irá definir qual seria a combinação mais favorável para gerar um resultado seguro e sustentável. Os principais pontos a serem analisados são ângulos faciais, como o nasolabial, bem como a regularidade da estrutura, como no caso do dorso nasal”, afirma.

De acordo com o especialista, o tratamento já é uma evolução metodológica, pois começa a entender o paciente como um todo: “Não adianta volumizar um lábio se a ponta do nariz está caída, ou mesmo se existe uma falta de mento, alterações feitas de forma avulsa podem acentuar ainda mais as irregularidades e assimetrias”, diz Ferreira. “Por isso, o tratamento combinado amplia o resultado final, mesmo quando forem utilizadas apenas técnicas minimamente invasivas”, completa.

Procedimento propõe aumentar a percepção de beleza

Segundo o CEO do IRF (Instituto Rafael Ferreira), o procedimento de perfiloplastia não cirúrgica contribui para a melhora global do perfil facial e percepção de beleza.

“A visão frontal do rosto apresenta diretamente a pessoa e suas intenções. O perfil lateralizado transmite um certo ‘charme’ para o rosto, e o nosso corpo tem a capacidade de aferir esse bom balanceamento entre as linhas, entendendo isso como belo”, afirma.

Nas subdivisões faciais, acrescenta, ela pode ser dividida em 5 partes verticais, sendo que os quintos laterais têm muito a sinalizar sobre sexualização da face. Ou seja, a mandíbula masculina destacada e a maçã do rosto em destaque no rosto feminino.

“Os quintos médios sinalizam bastante na percepção de idade, é onde se instalam as olheiras, o bigode chines, a perda de volume da bochecha e o acúmulo de gordura na porção inferior, criando a chamada ‘cara de bulldog’”, descreve.

Já o quinto central, de acordo com o especialista, é considerado o “quinto da beleza”: quanto maior a proporcionalidade e balanceamento entre as linhas desta região, mais vai ser a percepção imediata de beleza. Em outras palavras, o início da sobrancelha, a regularidade do nariz e sua ponta, a volumização dos lábios e o aspecto do mento.

Para concluir, Ferreira ressalta que inúmeros procedimentos podem ser utilizados dentro desta abordagem, tais como a aplicação de toxina botulínica, fios de PDO, preenchimento com ácido hialurônico e, até mesmo, com tecnologias como o jato de plasma.

“Procure apenas profissionais de confiança, que possam fazer a avaliação correta e orientá-lo com responsabilidade a fim de colaborar para o aumento da sua autoestima e, consequentemente, para a melhora da sua saúde e bem-estar físico e mental”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar: https://ozoneacademy.com.br/