Quectel anuncia o módulo de satélite CC200A-LB para indústrias de IoT

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Embedded World – A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje o lançamento do módulo de satélite CC200A-LB para indústrias de IoT, que utiliza conectividade de IoT por satélite fornecida pela ORBCOMM, fornecedora líder mundial de comunicações e soluções de IoT. O módulo foi projetado para fornecer cobertura e conectividade globais confiáveis a um preço econômico e com latência ultrabaixa, tornando-se a solução ideal para uma série de aplicações, entre as quais marítima, de transporte, equipamentos pesados, agricultura, mineração e monitoramento de petróleo e gás.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005157/pt/

Quectel announces CC200A-LB Satellite Module for IoT Industries (Graphic: Business Wire)

O módulo CC200A-LB foi desenvolvido para permitir comunicações em áreas remotas sem cobertura de rede celular. A ORBCOMM fornece conectividade global confiável por meio do serviço de satélite IsatData Pro (IDP), usando a constelação Inmarsat GEO e a banda L, e apresenta comunicação bidirecional, baixa latência e recursos de relatórios quase em tempo real. A conectividade de IoT por satélite da ORBCOMM pode ser combinada com largura de banda celular para criar aplicações exclusivas de IoT de modo dual com máxima confiabilidade, redundância e cobertura onipresente. O módulo de satélite CC200A-LB foi projetado com um formato compacto LCC+LGA, com dimensões de 37 mm x 38 mm x 3,35 mm. Ele também suporta GNSS multi-constelações e suporta um conjunto de comandos AT intuitivo.

“É um prazer poder trabalhar com a ORBCOMM e apresentar o módulo de satélite CC200A-LB ao mercado”, disse Norbert Muhrer, presidente e diretor de Estratégia da Quectel Wireless Solutions. “Nosso módulo de satélite fornece conectividade confiável, cobertura global e baixa latência, tornando-se a solução ideal para aplicações de IoT em uma grande variedade de setores, incluindo marítimo, de transporte, equipamentos pesados e recursos naturais. Mal podemos esperar para otimizar o design do módulo e atender às necessidades específicas de nossos clientes.”

“A vasta experiência da ORBCOMM em satélites de IoT combinada com a liderança de mercado da Quectel no espaço celular cria uma poderosa plataforma de satélite em escala significativa e preços extremamente atraentes para uma série de aplicações de IoT”, afirmou Fran Bogle, diretor de Receita da ORBCOMM. “Juntamente com a Quectel, permitiremos que os clientes aproveitem a versatilidade e a confiabilidade da conectividade via satélite e de modo dual para garantir uma comunicação contínua e econômica no gerenciamento de ativos remotos e móveis a qualquer hora, em qualquer lugar.”

Com um tamanho de mensagem de até 6,4 Kbytes para transmissão e até 10 Kbytes para recepção, o CC200A-LB tem latência ultrabaixa de cerca de 20 segundos para uma mensagem de 100 bytes. A latência de transmissão típica é de 20 segundos em 100 bytes e 40 segundos em 1 Kbyte, e sua latência de recepção típica é de 12 segundos em 100 bytes e 70 segundos em 1 Kbyte. O módulo de satélite CC200A-LB será compatível com versões anteriores dos futuros serviços OGx da ORBCOMM, que serão lançados no quarto trimestre de 2023, e expandem consideravelmente a velocidade e o tamanho da mensagem.

A Quectel Connectivity Management Platform (QCMP) está disponível como parte do pacote de suporte. Ela fornece uma solução centralizada e fácil de usar para gerenciar e monitorar dispositivos de IoT e suas conexões. A plataforma realiza análises em tempo real de conectividade e desempenho de rede.

O módulo pode ser adquirido separadamente ou com a antena Quectel adequada, YEGM023AA, otimizada para conexões via satélite e disponível com opções de montagem por parafuso ou magnética. A antena mede 75 mm x 84 mm x 25 mm e é apropriada para GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1 e BDS E1, oferecendo recursos de satélite de alto desempenho.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT. Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Sobre a ORBCOMM Inc.

A ORBCOMM é pioneira na tecnologia de IoT, capacitando os clientes com informações a tomar decisões baseadas em dados que os ajudam a otimizar suas operações, maximizar a rentabilidade e criar um futuro mais sustentável. Com 30 anos de experiência e o portfólio de soluções mais abrangente do setor, a ORBCOMM permite o gerenciamento de mais de 1 milhão de ativos no mundo todo para uma base diversificada de clientes, abrangendo transporte, cadeia de suprimentos, equipamentos pesados, marítimos, recursos naturais e governo. Para obter mais informações sobre como a ORBCOMM está impulsionando a evolução da indústria por meio do poder dos dados, acesse www.orbcomm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005157/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa da Quectel:

Phil Rawcliffe, chefe de Comunicação

[email protected]

Assessoria de Imprensa da ORBCOMM:

Michelle Ferris, vice-presidente de Comunicação Corporativa

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE