Quectel lança o módulo Wi-Fi HaLow para atender a várias aplicações de IoT internas e externas

15 de março de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje o lançamento de seu módulo Wi-Fi HaLow FGH100M, que oferece transmissão de dados de longo alcance, baixo consumo de energia, menor complexidade e melhor penetração através de paredes e outras obstruções para uma série de aplicações de IoT.

Adotando o protocolo de rede sem fio IEEE 802.11ah, também conhecido como Wi-Fi HaLow, operando na faixa abaixo de 1 GHz isenta de licença, o módulo FGH100M atende aos requisitos exclusivos da Internet das Coisas (IoT) com sua cobertura de sinal abaixo de 1 GHz, permitindo aos usuários controlar dispositivos de IoT em um raio de um quilômetro. Ele fornece 10 vezes o alcance do Wi-Fi tradicional, fazendo com que seja adequado para interiores e exteriores, como automação industrial e residencial, agricultura inteligente, cidade inteligente, prédio inteligente, armazém, comércio varejista, campus e muito mais.

“Integrando a revolucionária tecnologia Wi-Fi HaLow, nosso módulo FGH100M fornecerá conexões Wi-Fi robustas e de longo alcance sem sacrificar a simplicidade e a eficiência”, comentou Norbert Muhrer, presidente e diretor de Estratégia da Quectel Wireless Solutions. “É um complemento muito poderoso para nossa já extensa gama de módulos Wi-Fi, oferecendo funcionalidade em Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E”.

Baseado no SoC Wi-Fi HaLow MM6108 da Morse Micro, o FGH100M é compatível com o padrão Wi-Fi IEEE 802.11ah e opera em bandas de 850–950 MHz com largura de canal de 1/2/4/8 MHz. Ele possui potência de saída máxima de 21 dBm e taxa de transmissão máxima de 32,5 Mbps.

O módulo Wi-Fi HaLow FGH100M permite conectividade com menor consumo de energia do que as tecnologias Wi-Fi anteriores e é capaz de suportar dispositivos de bateria de célula tipo moeda operando por meses ou anos, o que é crucial para casos de uso como sensores inteligentes e monitores de condição. Ao contrário de tecnologias de IoT semelhantes, o Wi-Fi HaLow oferece suporte a IP nativo e não requer gateways, controladores ou hubs próprios, o que simplifica muito a instalação e reduz os custos operacionais.

Com seu tamanho ultracompacto de 13 mm × 13 mm × 2,2 mm, o FGH100M otimiza efetivamente o tamanho do produto final e o custo do projeto e atende totalmente às demandas de aplicações sensíveis ao tamanho. Além disso, o módulo oferece uma grande variedade de interfaces, incluindo UART, SPI, I2C, SDIO 2.0 e PWM.

O FGH100M atende aos mais recentes requisitos Wi-Fi para autenticação e criptografia, incluindo WPA3 e AES para tráfego over-the-air (OTA). Ele também suporta algoritmos de criptografia SHA-256, SHA-384, SHA-512 para proteger melhor os dados de transmissão.

As amostras de engenharia do módulo Wi-Fi HaLow FGH100M já estão disponíveis. Para saber mais sobre o FGH100M da Quectel, visite a Quectel no Embedded World 2023 (Hall 3, estande 318).

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

