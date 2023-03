Thales expande presença mundial da plataforma de identidade OneWelcome com nova zona nos EUA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Após a recente aquisição da OneWelcome, líder europeia em gerenciamento de identidade e acesso de clientes (CIAM), a Thales está trazendo a plataforma de identidade OneWelcome para empresas em todo o mundo, permitindo que elas orquestrem jornadas digitais seguras, confiáveis e sem atrito a seus clientes. O lançamento da mais recente zona dos EUA oferece às empresas capacidades de entrega regional expandidas e liberdade para atender às necessidades de soberania. Zonas adicionais serão acrescentadas em um futuro próximo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005037/pt/

©Thales

À medida que as organizações expandem suas jornadas de transformação digital, possibilitar maior acesso a ativos e serviços digitais a diversas partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, parcerias, fornecedores ou funcionários temporários, se torna mais complexo. Iss o gera inúmeros desafios operacionais, de experiência do usuário, privacidade de dados e conformidade para muitas organizações. A plataforma de identidade OneWelcome da Thales permite que as organizações enfrentem os desafios ao implementar experiências e jornadas de usuário seguras, confiáveis e sem atrito em todo o seu ecossistema digital. Criados com a privacidade de dados em mente, os recursos modulares dessa plataforma possibilitam a conformidade com vários requisitos regulatórios.

Danny de Vreeze, Vice-Presidente de Gerenciamento de Identidade e Acesso na Thales comentou: “A indústria vem se movendo com rapidez rumo a um ecossistema de identidade descentralizado, com preocupações de soberania nacional, organizacional e individual em rápida evolução. Combinada com a profunda tecnologia e experiência comercial da Thales em validação de identidade, criptografia e segurança digital com alcance mundial, a plataforma de identidade OneWelcome proporciona recursos de orquestração e autorização refinada para que as organizações enfrentem os desafios atuais e futuros de identidade e acesso.”

“Milhares de empresas confiam na Thales quanto a suas necessidades cruciaisde segurança digital. Com nossa experiência na implementação de projetos CIAM conforme a GDPR em países da UE, estamos prontos para ajudar clientes internacionais a expandir seus negócios em vários canais, mantendo a conformidade com diversas leis de privacidade.”

Na Leadership Compass da KuppingerCole de 2022, a OneWelcome foi reconhecida como uma líder geral em plataformas CIAM, recebendo altas classificações em todas as cinco categorias de segurança, funcionalidade, implantação, interoperabilidade e capacidade de uso.

“A OneWelcome está exclusivamente sintonizada com os requisitos de conformidade regulatória e comercial da GDPR. Possui amplos recursos de gerenciamento de privacidade e consentimento, bem como conformidade de residência de dados”, disse John Tolbert, Diretor de Pesquisa de Segurança Cibernética na KuppingerCole1.

A Thales irá apresentar sua plataforma CIAM no Gartner Identity & Access Management Summit 2023, que irá ocorrer em Grapevine, TX, EUA, de 20 a 22 de março.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. O Grupo oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoasàfrente do processo de tomada de decisão.

Com 77.000 funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.

1 Extraído da KuppingerCole Executive View

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005037/pt/

Contato:

IMPRENSA

Relações com a Mídia da Thales



Segurança e Segurança Cibernética



Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE