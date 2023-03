Abilumi orienta como adquirir produtos LED com segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Na semana do consumidor, a Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) reuniu algumas informações essenciais sobre iluminação LED, aplicações e vantagens, que o público pode aplicar na escolha do produto mais adequado às suas necessidades.

As lâmpadas LED servem para qualquer situação?

Se utilizadas de acordo com as instruções do fabricante, as lâmpadas LED, ao contrário de outras tecnologias, podem ser utilizadas em quase todas as situações. Elas são tão versáteis, que hoje são encontradas em faróis automobilísticos, vias públicas, piscinas, residências, fachadas e até em roupas.

Há aplicações em que o LED não é indicado?

As lâmpadas LED são dispositivos eletrônicos, por isso alguns ambientes, como salas para exames de imagem, devem se precaver para que não haja qualquer tipo de interferência em seus equipamentos. Exclusivamente nesses casos, sugere-se que entrem em contato com a área técnica do fabricante da lâmpada escolhida antes de sua instalação.

Qual a durabilidade de uma lâmpada LED?

Lâmpadas certificadas, ou seja, as que trazem o selo do Inmetro, foram feitas para durar em torno de 25.000 horas, tendo em média um uso diário de 3,5 horas. Trata-se de uma vantagem para o consumidor, mas a evolução da tecnologia das lâmpadas LED, assim como a dos celulares, eletrodomésticos e televisores, a cada ano vai tornando-as mais eficientes, incorporando mais benefícios. Assim, para o consumidor desfrutar deles é preciso fazer upgrades sempre que possível.

O que é eficiência luminosa?

Eficiência Luminosa é um parâmetro que se utiliza para saber quanto uma determinada fonte de luz, luminária ou lâmpada, consome de energia para produzir a quantidade de luz a que se propõe. Um valor maior de eficiência significa que a lâmpada está gastando menos energia para produção de luz, o que é bom para o bolso do consumidor.

O que é fluxo luminoso?

É o quanto de luz uma fonte, seja luminária ou lâmpada, produz ao ser ligada.

Como saber se uma lâmpada LED está dentro dos padrões de qualidade e segurança?

A melhor forma é se assegurar de que a lâmpada que se pretende adquirir possui certificação do Inmetro. É aconselhável desconfiar de marcas desconhecidas e muito baratas, pois podem ter selos falsos.

Para quais ambientes as temperaturas de cor (quente ou fria) são mais adequadas?

A temperatura de cor é uma escolha muito pessoal, porém a experiência mostra que em ambientes onde se deseja mais dinamismo deve-se utilizar temperaturas de cor mais altas, entre 5000K e 6500K. É o caso de áreas de serviço, lavanderias, garagens, oficinas, etc.

Em ambientes como escritórios, cozinhas e banheiros, recomenda-se utilizar temperaturas de cor em torno de 4000K. Já em ambientes onde desejamos relaxar, como quartos e salas, o ideal são lâmpadas com temperatura de cor em torno de 2700K.

Como fazer uma lâmpada LED durar mais?

As lâmpadas LED, ao contrário das tecnologias anteriores, não se desgastam com o liga e desliga, o que é uma grande vantagem. Entretanto, o consumidor deve ter cuidado com ambientes muito úmidos ou com elevadas temperaturas, pois estes fatores podem influenciar negativamente na durabilidade de uma lâmpada LED.

Como denunciar produtos de iluminação de má qualidade ou falsificados?

O Inmetro tem um serviço de ouvidoria que atua na fiscalização de produtos que causam danos ao consumidor e suas instalações. Assim que o consumidor detectar uma fraude, deve entrar em contato. Basta enviar uma mensagem com o maior número de informações que tiver, como nome da loja, data da aquisição, etc. O Inmetro disponibiliza um canal para denúncias neste link: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/faca-sua-manifestacao

Como aplicar a tabela de equivalência entre lâmpadas de diferentes tecnologias disponível no site da Abilumi?

O consumidor pode consultar na Tabela de Equivalências da Abilumi a coluna referente à tecnologia da lâmpada a ser substituída, depois ir até a potência da mesma e compará-la com a potência da lâmpada LED, que se encontra na mesma linha.

No exemplo acima, se a instalação tinha uma lâmpada incandescente de 50W, é possível substituir por uma LED de 5W. Já no caso de uma compacta de 18W, é vantajoso substituir por uma Led de 10W.

A Tabela de Equivalências da Abilumi está disponível neste link: https://www.abilumi.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Tabela-de-Equivalencia-AbilumiAbr-20.pdf

Investir em automação ajuda a economizar energia elétrica?

Os custos de automação vêm caindo bastante, então uma análise por um profissional vai dizer se vale a pena ou não investir em automação.

Em áreas externas, o LED também é apropriado? Quais as vantagens e os cuidados a serem tomados?

É sempre vantajoso o uso de luminárias e lâmpadas LED, quer internamente ou externamente. Desde que o consumidor siga as orientações do fabricante, não haverá restrições ao uso desses produtos.

Mais informações: www.abilumi.org.br, ou nas redes sociais: Facebook: https://www.facebook.com/AbilumiOficial/; Instagram: @AbilumiOficial e Twitter: https://twitter.com/abilumioficial