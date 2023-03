Como tornar a indústria sólida é tema de palestra com especialista

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Na próxima quinta-feira, 16, será realizado o webinar “Como tornar sua indústria sólida no mercado”, voltado para lideranças e colaboradores do meio industrial de todo o Brasil. A transmissão será às 15h, ao vivo.

O especialista Thiago Leão, que é engenheiro mecânico e diretor da empresa de tecnologia para indústrias Nomus, vai apresentar conceitos e os principais pilares para estruturar uma boa gestão para levar a empresa a um patamar de renome e resultado crescente por muitos anos.

“Sabemos que é frequente as empresas não conseguirem passar dos primeiros anos no mercado. Criar uma marca relevante e com resultados positivos exige planejamento e boa gestão. Nesse evento, queremos compartilhar passos testados por nós e em outras indústrias que podem ser implementados para reordenar ou iniciar o gerenciamento da fábrica com um cenário mais eficiente”, destacou Thiago.

Tópicos como montagem da equipe ideal, definição de processos administrativos e da produção, atividades de marketing e outros serão abordados no evento.

Os interessados em receber o link da palestra devem se inscrever através do site https://material.nomus.com.br/webinar-industria-solida