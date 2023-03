Quatro vantagens no uso de nobreaks na época de tempestades

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de março de 2023.

Dados de 2022 do Grupo de Eletricidade Atmosférica Brasil (ELAT) apontam que o país é o com maior incidência de raios do mundo. São cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas registradas de Norte a Sul. De gamers às empresas, passando por profissionais que seguem o modelo de trabalho remoto, todos estão suscetíveis aos prejuízos causados por raios e chuvas fortes como a interrupção de energia elétrica. Os problemas podem ser desde a paralisação da atividade pela falta de energia elétrica à equipamentos queimados.

O gerente sênior vendas de IT Channel & Commercial Industrial da Schneider Electric, Anderson Santos, destaca que, para evitar prejuízos diante desse cenário inevitável, é primordial contar com nobreaks ou UPS (Fonte de Energia Ininterrupta, na sigla em inglês), tanto em ambientes residenciais quanto comerciais. Abaixo, o executivo lista quatro vantagens do uso desses aparelhos, principalmente, durante a temporada de chuvas intensas:

Conectividade estável: quem usa nobreak, tem maior tempo de vida útil dos eletrônicos, energia limpa, proteção e estabilidade elétrica. “Isso porque sua principal função é garantir que, caso ocorra uma interrupção de eletricidade, os aparelhos eletrônicos não tenham um curto-circuito. E, ainda, garantem conectividade por mais um tempo até que a energia seja restabelecida”, explica.

Proteção patrimonial: por evitar que os eletrônicos queimem, os UPS também protegem a empresa, profissionais em home office ou mesmo gamers de prejuízos financeiros com o conserto ou compra de novos equipamentos, além da perda de dados em datacenters e produtividade da operação, o que também resulta no aumento de custos não previstos.

Continuidade de serviço: segundo o executivo, apesar dessa vantagem estar relacionada com a conectividade estável, a não interrupção de uma atividade por falta de energia elétrica é extremamente essencial em lojas, fábricas ou mesmo uma operação crítica, como a UTI de hospital, que não pode ter seus aparelhos desligados nem por um segundo.

Segurança: os nobreaks também garantem a segurança física das instalações e sistemas como um todo. “Câmeras, controles de acesso e outros dispositivos eletrônicos não funcionam sem energia elétrica e deixam os ambientes fisicamente vulneráveis, por isso, os UPS também são vantajosos nesse sentido”, informa.

Por fim, Santos destaca que, as mudanças climáticas devem continuar causando eventos extremos e inéditos, por isso a importância de se antecipar na proteção de equipamentos eletrônicos.