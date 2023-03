Jornada internacional em Orlando aborda transformação digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de março de 2023.

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, vai sediar, em outubro, uma missão internacional que congrega aspectos relacionados à transformação digital e ao “customer experience” (experiência do cliente, em tradução livre). O “Progressiva Campus Experience” espera reunir executivos e estudantes a fim de debater, junto aos especialistas da universidade, quais as maiores transformações esperadas pelo mercado.

A jornada internacional vai acontecer entre os dias 02 e 06 de outubro, em parceria com a Progressiva Consultoria. O curso espera receber profissionais brasileiros e de outros países que buscam internacionalizar suas carreiras e participar de um programa em uma universidade americana.

O “Progressiva Campus Experience” será realizado em inglês e contará com tradução simultânea. No evento, os participantes terão contato com os maiores especialistas em marketing, customer experience, transformação digital e atendimento ao cliente, além de tendências tecnológicas aplicadas a negócios.

Segundo os organizadores, o curso pretende apresentar “o que há de melhor no que vem por aí no ambiente de negócios para que os participantes possam aplicar dentro do seu dia a dia profissional”.

De acordo com André de Oliveira Lima, coordenador responsável pela Progressiva Consultoria, o curso apresentará técnicas, ferramentas e experiências para profissionais que buscam impulsionar suas carreiras. Além disso, o encontro vai proporcionar networking e certificado Internacional

“Ao longo do programa, além de aulas e visitas técnicas, os participantes serão estimulados a explicar como poderão aplicar os conceitos e experiências do curso nos seus respectivos negócios”, explica Oliveira. As inscrições para o “Progressiva Campus Experience” já estão abertas no site dos organizadores.

Para mais informações, basta acessar:

https://leads.etus.social/rn7k1/programa-internacional-orlando