Limpeza de mangueiras afasta setor agropecuário de epidemias

* Por: DINO - 16 de março de 2023.

O setor agropecuário deve atender às exigências legais encontradas na Constituição Federal. Entre elas estão o aproveitamento racional e adequado do espaço e uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Para que isso aconteça, a responsabilidade com a limpeza é um dos itens que precisa ser levado em consideração.

Conforme o CEO da fabricante de escovas de limpeza Weinberger, Jefferson Heinz, somente em ambientes limpos é possível fazer um bom manejo do cultivo de plantas, bem como da criação de animais. “O espaço em consonância com as determinações da Anvisa e outros órgãos competentes certamente corroboram para a efetivação do que prevê a Constituição”, afirma Heinz.

A obediência a tais determinações garante a sanidade de todos os envolvidos nos processos de produção e ajuda a evitar a transmissão massiva de doença e ocorrência de infecções.

Equipamentos apropriados

De acordo com o representante da Weinberger, escovas de limpeza podem ser úteis nesse processo, uma vez que há uma série de possibilidades para sua utilização. “Mais que limpar o chão ou as superfícies, as escovas de limpeza especializadas são fabricadas com finalidades específicas. Elas vão de lavagem de máquinas ordenhadeiras, tanques resfriadores, baldes de leite a bicos, mangueiras de transferências”, exemplificou.

O empresário completa dizendo que as características das escovas as tornam utensílios muito úteis no processo de higienização do setor agropecuário. “Elas ajudam na remoção das sujeiras mais difíceis, desde que utilizadas de acordo com a necessidade”, salientou.

Penalidades por falta de higiene

Caso não atenda aos requisitos da função social da propriedade, o estabelecimento fica sujeito à desapropriação por interesse social mediante justa e prévia indenização, como prevê a Constituição.

“Outras duas cláusulas que compõem essas exigências são a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, além da observância das disposições que regulam as relações de trabalho”, diz Heinz. “Tudo isso indica a importância do zelo em todo o setor agropecuário em todas as suas particularidades”, prossegue o CEO da Weinberger.

Sendo assim, o setor agropecuário se faz necessário. Afinal, o agropecuário é responsável pela manutenção da segurança alimentar do Brasil. “Sem ele a situação da fome seria ainda mais agravada e isso o torna um setor de ampla responsabilidade no que se refere ao cumprimento da legislação”, pondera o profissional.