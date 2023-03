Pod Caminhar será lançado no Dia Internacional da Felicidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de março de 2023.

A Imediatto Comunicação, agência de comunicação 360º, lançará no dia 20 de Março o “Pod Caminhar”, um podcast que falará sobre como as paixões pessoais podem ensinar grandes lições aos empreendedores.

Sobre o Pod Caminhar

Segundo Marcio Samia, CEO da Imediatto, a data foi escolhida em homenagem ao Dia Internacional da Felicidade e ao Dia do Contador de Histórias. “Minha paixão por compartilhar histórias e ajudar as pessoas com isso, fizeram com que este dia se tornasse especial para minha jornada e o lançamento do podcast não poderia ser em outra data”.

Produzido pela Produtora Microondas, o Pod Caminhar é apresentado por Marcio Samia e contará com a presença de empreendedores e entusiastas de diferentes hobbies.

Seu principal objetivo é oferecer conteúdo relevante em conversas descontraídas, incentivando as pessoas a se aventurar no empreendedorismo e em seus hobbies pessoais.

“Nesta primeira temporada nós escolhemos pessoas que lidam com seus objetivos pessoais da mesma forma que gerenciam seus desafios profissionais”, enfatiza Marcio.

Publicado no canal do YouTube do PodCaminhar, ele é uma produção original que traz conteúdos exclusivos, dicas e insights para quem deseja ou está começando a empreender, ou quem deseja transformar seus projetos pessoais em um negócio próprio.

“Acredito que este projeto será capaz de impactar e agregar valor a todos que acompanharem nossas redes, os episódios estarão disponíveis todas as segundas-feiras.”, conclui Marcio.