Guardforce Security adota o Hytera Push-to-talk para melhorar a eficiência operacional

A Hytera Communications (SZSE: 002583), fornecedora líder global de tecnologias e soluções profissionais de comunicação, vem fornecendoàGuardforce Security Thailand seus mais novos rádios Push-to-Talk over Cellular (PoC) e o pacote de software Hytera HyTalk para facilitar as comunicações instantâneas em grupo em todo o país e uma melhor colaboração em equipe entre a equipe da Guardforce.

Guardforce security personnel on duty with Hytera PoC radios (Photo: Business Wire)

A Guardforce Thailand é uma das maiores empresas de segurança a fornecer soluções de segurança orientadas por tecnologia para uma ampla gama de clientes em toda a Tailândia, incluindo bancos, organizações governamentais, varejistas, shopping centers, hotéis, aeroportos e empresas. Atualmente, emprega aproximadamente 5.000 funcionários de segurança em todo o país em suas três divisões.

Anteriormente, o provedor de segurança contava apenas com rádios bidirecionais analógicos para comunicação e descobriu que as limitações do sistema de rádio legado prejudicavam a eficiência das operações do dia a dia. Assim, a Guardforce decidiu atualizar para um novo sistema de comunicações com cobertura mais extensa, maior capacidade e melhor qualidade de áudio.

A Guardforce escolheu a solução PoC da Hytera após uma extensa pesquisa. A solução completa, que inclui a plataforma HyTalk da Hytera e os rádios PoC PNC380 e PNC360S, apresenta melhorias substanciais na conectividade e funcionalidade e serve como a escolha da Guardforce para avançar em um mercado de segurança competitivo.

“Nossa equipe agora está equipada com rádios Hytera PNC380 e PNC360S PoC que nos permitem comunicação a longas distâncias”, disse Kanayos Manaakkarakul, Gerente de Vendas e Inovação da Guardforce. “Eu diria que esses rádios PoC resolveram muitos problemas para nós. Eles ajudaram nossa equipe de segurança a atender às demandas dos clientes com muito mais eficiência”.

A parceria entre a Guardforce e a Hytera levará a mais inovações para que a Guardforce atenda melhor seus clientes.

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) é uma fornecedora líder global de tecnologias e soluções profissionais de comunicação. Com recursos de voz, vídeo e dados, fornecemos conectividade mais rápida, segura e versátil para usuários corporativos e de missão crítica. Tornamos o mundo mais eficiente e seguro, permitindo que nossos clientes alcancem mais em operações diárias e resposta a emergências. Saiba mais em https://www.hytera.com/en/industries/security.html

