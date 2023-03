Cebrac São Gonçalo completa 8 anos e 5 mil alunos formados

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de março de 2023.

No próximo dia 27 de março, a unidade do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) de São Gonçalo irá completar oito anos de vida. Situada no bairro Alcântara, centro comercial da cidade fluminense, a instituição conta hoje com 1.800 alunos ativos e sete salas de aula.

O Cebrac é uma empresa que existe no Brasil desde 1995, e nasceu oferecendo cursos profissionalizantes. Com mais de 80 unidades, a rede de ensino recebeu diversos prêmios, como o selo de excelência da ABF (Associação Brasileira de Franchising) por 14 anos consecutivos.

“Por meio de nossa agência de empregos própria firmamos diversas parcerias com empresas que buscam um profissionais qualificados”, diz Carlos Favorito, diretor da unidade.

“Realizamos também palestras e oficinas em diversas escolas municipais, estaduais e privadas, sobre temas diversos, alcançando alunos de toda região da nossa cidade e também de cidades vizinhas como Itaboraí, Niterói, Tanguá e Maricá”, completa.

Cursos e metodologia

“Temos uma metodologia própria de ensino com foco em empreendedorismo, sustentabilidade e responsabilidade social. Trabalhamos também com projetos sociais como a ‘Cadeira Solidária’ e distribuição de mudas de árvores, além de promover uma Feira Nacional de Empreendedorismo com toda nossa rede”, detalha Carlos.

A unidade de São Gonçalo oferece cursos de Atendente de Farmácia, hoje com 550 alunos, Assistente Administrativo (500 alunos), Montagem e Manutenção de Computadores e Celulares (350 alunos), Inglês (250 alunos) e Informática Completa (150).

“Recebemos estudantes a partir de 11 anos até a faixa de 60 anos. Seja porque estão em nossa instituição buscando se qualificar, iniciar a carreira profissional, se atualizar, ou até mesmo aprender sobre uma outra área diferente das que hoje atuam”, finaliza.

A Educação Profissional no Brasil

De acordo com o estudo “Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023”, elaborado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o Brasil necessita da qualificação de 10,5 milhões de trabalhadores nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até este ano de 2023.

Sendo assim, é premente que o país invista em qualificação profissional de qualidade para atender às necessidades do setor produtivo e apoiar a nova revolução industrial, chamada de “Indústria 4.0“. Neste sentido, é preciso avançar no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), visto que apenas 9,3% dos estudantes estão matriculados em cursos profissionalizantes, de acordo com os números do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)

Atualmente, tramita no Congresso um projeto de lei (PL 6494/2019) que propõe criar uma espécie de marco legal para o ensino profissionalizante no Brasil. O texto prevê a criação de uma Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que possa ser o cerne de atuação dos estados para o fortalecimento dessa modalidade de ensino no país.

Mais informações disponíveis em: @cebrac.saogoncaloalcantara

Cebrac

Rua João Caetano 375, 3° andar Galeria Borges, Alcântara/SG

Telefones

(21);2603-6363

(21) 99606-5602