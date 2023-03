Science Days no Brasil chega à 7ª edição em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de março de 2023.

Em 2023, três cidades brasileiras recebem a 7ª edição do Science Days no Brasil, considerado o maior evento Espacial & STEM itinerante dos EUA no país. Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e Belo Horizonte (MG) são palco do encontro, com foco na temática do STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e New Space (nova área espacial), com o apoio da Full Sail University no Brasil.

Em Sorocaba, o evento estava marcado para os dias 13 e 14 de março. Em São José dos Campos, os estudantes puderam participar nos dias 16 e 17 e, em Belo Horizonte, o Science Days ocorre de 21 a 22 deste mês. As inscrições puderam e ainda podem ser realizadas por meio de um link disponibilizado no perfil oficial do Science Days no Instagram.

A feira reúne palestras, oficinas e exposições. Os estudantes vão conhecer os CubeSats e a tecnologia por trás dos “Pequenos Satélites” através do “New Space Sats”. A edição conta com o lançamento de um projeto desenvolvido em parceria com a KSCIA (Centro de Pesquisa de Educação Espacial) nos Estados Unidos. Segundo os organizadores, o objetivo do “ScienceSats” é que alunos de escolas do Brasil participem do processo de projetar, construir e operar um satélite similar ao convencional.

O Science Days oferece aos alunos, educadores e suas famílias a oportunidade de explorar o mundo da ciência e, em particular, a exploração espacial e o papel desempenhado por ela nas vidas das pessoas e na compreensão do universo. Segundo a coordenadora do evento, Carla Michaelis, a feira itinerante da área espacial busca popularizar a ciência através da disponibilidade de ingressos gratuitos, conforme publicado pelo site 321GO SPACE.

Durante o evento, os estudantes podem participar do “Space Talk” com a Blue Origin, e da atividade do cartão postal espacial. De acordo com o diretor da KSCIA International Space Academy no Brasil, José Carlos Filho, todos os cartões, em data a ser confirmada pela Blue Origin, estarão a bordo do foguete New Shepard. “Após a conclusão da missão, [os cartões postais espaciais] retornarão aos seus remetentes com carimbo Flown in Space”, informou, conforme publicado pelo 321GO SPACE.

“É uma satisfação poder fazer parte dessa iniciativa que é o Science Days, inspirando jovens para que eles conheçam mais sobre carreiras da área de tecnologia”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil.

“Vivemos em um momento em que a IA (Inteligência Artificial) e as tecnologias emergentes se consolidam cada vez mais fortemente. Por isso, é fundamental que os futuros profissionais possam encontrar seus caminhos, entendendo a relação entre o humano e as máquinas”, diz ela.

Para Jefferson Michaellis, KSCIA Senior Advisor – STEM & Space Outreach, celebrar a 7ª edição do Science Days no Brasil é algo que gera “extrema felicidade”. Para a profissional, esta geração “será responsável pela concretização de um futuro promissor”.

Em média, 70% dos jovens brasileiros têm interesse em ciência e tecnologia, mais do que em esportes (62%) e religião (67%). A informação integra um estudo inédito realizado pelo INCT-CPCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia), compartilhado pelo Jornal da USP (Universidade de São Paulo).

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity