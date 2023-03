Amlan® International da boas-vindas ao novo Diretor de Vendas para a América Latina

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

CHICAGO, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Amlan® International, empresa de saúde animal pertencenteàOil-Dri® Corporation of America e líder mundial em aditivos alimentares naturaisàbase de minerais para a otimização da saúde intestinal animal, nomeou o Dr. Robin Jarquin como diretor de vendas para a América Latina. Neste cargo, o Dr. Jarquin terá a função de auxiliar nas estratégias de desenvolvimento da Amlan e oferecer soluçõesàbase de minerais para clientes situados no México, América Central, América do Sul e Caribe. O Dr. Jarquin também será o responsável pelo recrutamento e pela contratação de novas parcerias e talentos da indústria para expandir as operações no mercado latino-americano.

A Amlan se orgulha de expandir suas operações na América Latina, região que produziu 28 milhões de toneladas de carne de frango somente em 2021. Com os novos registros de produtos inovadores como o anticoccidiano alternativo Phylox® no México e no Chile, a Amlan continua a cumprir sua missão de fornecer aditivos alimentaresàbase de minerais de alta qualidade para produtores de todo o mundo.

“O Dr. Jarquin possui um profundo conhecimento da indústria avícola e uma vasta experiência em assistência técnica que vão impulsionar os esforços da Amlan para atenderàprodução de carne de frango da América Latina que representa 22% da produção mundial,” disse Heath Wessels, vice-presidente de Vendas para as Américas. “Com a experiência do Dr. Jarquin, estamos ávidos para reforçar os benefícios exclusivos dos nossos produtos com empresas e distribuidores a fim de criar oportunidades estratégicas para aumentar a nossa participação de mercado na região.”

Nos últimos cinco anos, a produção de suínos na América Latina cresceu mais de 20% e representa aproximadamente 40% de toda a carne suína produzida nas Américas.

“Além do mercado de aves, o mercado de suínos é uma forte área de crescimento para a Amlan na América Latina com os nossos produtos Calibrin®-Z e NeoPrime® que estão presentes em alguns mercados internacionais,” disse o Dr. Wade Robey, vice-presidente da Oil-Dri e presidente da Amlan Internacional. “Dr. Jarquin também terá um papel importante na liderança de estratégias de produtos e nos esforços para o desenvolvimento do mercado de suínos na América Latina,àmedida que a produção de carne suína continua a aumentar.”

Dr. Jarquin trabalhou por mais de 17 anos numa grande empresa de produção avícola, tendo atuado recentemente como vice-presidente de Vendas e Serviços de Tecnologia para a América do Norte. Neste cargo, Dr. Jarquin era o responsável pela criação de novas parcerias comerciais e pela gestão de todas as atividades comerciais e de serviço técnico para a América do Norte. Antes disso, o Dr. Jarquin ocupou os cargos de microbiologista, diretor de Serviços Técnicos Internacionais e gerente de Vendas (América Central, México e Caribe).

Sobre a Amlan® International

A Amlan International é uma empresa de saúde animal pertencenteàOil-Dri Corporation of America, líder mundial na fabricação e vendas de adsorventes minerais. A Oil-Dri conta com sua experiência de mais de 80 anos em mineração para extrair e processar minerais exclusivos para o mercado de consumo e para o mercado empresarial. A Oil-Dri Corporation of America, cujo nome fantasia é “Amlan International”, é uma companhia de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: ODC). A Amlan International comercializa aditivos alimentares em todo o mundo. A disponibilidade de produto pode variar de acordo com o país; reinvindicações associadas não constituem reinvindicações médicas e podem divergir de acordo com as exigências governamentais. Para mais informações sobre a Amlan International, acesse www.amlan.com .

AtendimentoàImprensa

Reagan Culbertson

Vice-presidente de Marketing Estratégico

[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf0b4fe-e21e-449b-a43f-89481e298581/pt





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8793059)