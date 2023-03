CVC: Gap Alerts exigem atenção de investidores, diz CEO

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

O primeiro mês de 2023 foi o pior mês de janeiro para as startups brasileiras desde 2018. A informação integra o balanço “Inside Venture Capital”, do hub de inovação Distrito. Segundo o levantamento, foram captados US$ 96,6 milhões (R$ 498,84 milhões) no último mês, uma queda de 84% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em uma análise anterior, a Distrito já havia revelado que o volume de aportes captado pelas startups do país caiu 54,6% no número de investimentos no último ano, passando de US$ 9,76 bilhões (R$ 50,40 bilhões) para US$ 4,45 bilhões (R$ 22,98 bilhões). Ainda assim, 2022 foi a segunda melhor temporada para o segmento, logo atrás dos US$ 10 bilhões (R$ 51,64 bilhões) captados em 2021.

Peter Seiffert, fundador e CEO da Valetec, conta que, em um ambiente em que os investidores têm redobrado a atenção antes de apostar em startups, é necessário prestar atenção às chamadas “Gap Alerts” – sinais de alerta que indicam possíveis problemas ou riscos associados a uma oportunidade em análise para investimento através de fundos de Corporate Venture Capital.

“Os alertas de lacunas à tração” indicam que o investidor deve avaliar o investimento de forma minuciosa antes de tomar uma decisão”, afirma. “Estes [alertas] podem estar relacionados a insustentabilidade financeira, equipe de gestão, condições de mercado, modelo de negócio, estratégias competitivas ou outros fatores que levantam questões sobre a estabilidade e viabilidade do negócio”, complementa.

Ele ressalta que os sinais de alerta não devem ser ignorados, pois podem servir como indicadores precoces de problemas potenciais que podem afetar a tração ou crescimento acelerado da startup.

De acordo com o empresário, quando um grupo de investidores está considerando um investimento em uma startup através dos fundos CVC, os alertas de lacunas à tração podem ser:

Equipe de fundadores inexperientes com deficiências em gestão;

Tração insuficiente, como baixo engajamento de usuários ou adoção limitada do mercado;

Falta de uma vantagem competitiva clara e defendível;

Falta de estratégias competitivas claras e convincentes;

Financeiro fraco, incluindo baixa receita, não lucratividade ou taxa de gasto insustentável;

Dependência excessiva de um único cliente;

Sinais de má gestão financeira ou irregularidades contábeis;

Seiffert observa que os alertas nem sempre são fatores determinantes, mas devem levantar preocupações e motivar os investidores a avaliarem cuidadosamente a oportunidade de investimento. Pensando nisso, o CEO da Valetec lista pelo menos sete lacunas que devem ser observados em maior profundidade na análise:

Falta de estratégias competitivas e de crescimento: se uma startup não tiver estratégias competitivas e de crescimento bem definidas e que sustentam as projeções de caixa; Má gestão financeira: a má gestão financeira pode ser um sinal de que a startup não está bem administrada e pode não conseguir se sustentar no longo prazo; Modelo de negócios insustentável: se o modelo de negócios de uma startup não for sustentável, pode não ser capaz de gerar receita suficiente para se manter à tona; Falta de fundadores ou equipe experiente: uma startup sem uma equipe de gerenciamento experiente pode não ser capaz de tomar as decisões corretas e pode ter dificuldades para ter sucesso; Excesso de reclamações e atendimento ao cliente ruim: o atendimento ruim as reclamações dos clientes, pode ser um sinal de que a startup não está bem preparada para tracionar de forma sustentável operacionalmente; Falta de vantagem competitiva: se uma startup não tiver vantagem competitiva, pode não conseguir se destacar da concorrência; Estratégia de marketing ruim: uma startup sem uma estratégia de marketing bem pensada pode ter dificuldades para atingir seu público-alvo e converter vendas.

“Investir em uma startup através dos fundos de Corporate Venture Capital é como navegar em um mar de oportunidades, mas também é essencial ser cauteloso e ficar atento aos alertas”, afirma Seiffert. ”Lembre-se, esses alertas podem indicar lacunas essenciais que podem trazer riscos e desafios adicionais à viabilidade do investimento, então é crucial avaliá-los cuidadosamente antes de tomar uma decisão”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar: https://www.valetec.com.br/