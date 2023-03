Inovação pode ser caminho para maior duração de empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

O investimento em inovação por parte das grandes empresas é cada vez mais necessário para se manterem competitivas no mercado global. A inovação é o que torna a organização capaz de criar produtos e serviços de qualidade a um preço competitivo, aprimorar a experiência do usuário, melhorar a eficiência dos processos e desenvolver novas tecnologias.

Além disso, o investimento em inovação permite às empresas gerar novos mercados, novas fontes de receita e novos canais de distribuição, aumentando sua competitividade. De acordo com a edição 2022 do Índice Global de Inovação (IGI) divulgada em setembro do ano passado, o Brasil subiu três posições no ranking anual de inovação, atingindo o 54º lugar. Iniciativas governamentais também impulsionam o setor, através de incentivos fiscais como a Lei Informática, Lei do Bem e programas como o Sebrae.

Para Paulo Eduardo Vichi Padula, Brazil General Manager da Plug and Play Brazil, o mercado brasileiro de inovação vem crescendo e se tornando cada vez mais importante para as grandes empresas. “O país tem uma força de trabalho qualificada e com grande potencial de avanço, além de uma economia em constante expansão que tem criado oportunidades para empresas inovadoras”, explica.

Para o empresário, o investimento em inovação é cada vez mais importante para as grandes empresas, e o mercado brasileiro é um importante motor para o crescimento da economia, principalmente por ainda não ser tão desenvolvido e haver maiores possibilidades do que em outras regiões do mundo, porém, Paulo reforça que isso também gera mais desafios, justamente por ser um setor pouco explorado.

O Brazil General Manager da Plug and Play pontua que existem vários tipos de investimentos em inovação que as empresas podem fazer:

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): “investir em pesquisa e desenvolvimento é uma das principais formas de inovar e ganhar vantagem competitiva. A P&D tem por objetivo desenvolver novos produtos e serviços, melhorar processos existentes e expandir mercados”, exemplifica. Novas Tecnologias: “as novas tecnologias são outra maneira de inovar. Esses investimentos podem incluir a aquisição de tecnologia de terceiros, desenvolvimento de novas tecnologias internamente ou parcerias com outras empresas”. Aquisição de Startups: “as empresas também podem investir em startups e adquirir ou investir em empresas emergentes. Isso permite às empresas acesso a novos mercados, tecnologias e talentos”, declara. Inovações nos Processos: “investir em inovações nos processos permite às empresas melhorar seus processos existentes e tornar seus produtos e serviços mais eficientes”, comenta. “Isso pode incluir a automação de processos, a adoção de práticas de gestão de qualidade melhoradas e a implementação de práticas de trabalho mais eficientes”.

Apesar de ainda estar longe do topo, Paulo, pontua que o Brasil oferece vantagens fiscais e facilidades para a criação de startups, o que pode se tornar ainda mais atraente para as grandes empresas investirem.

Por fim, o empresário reforça que investir em inovação é uma estratégia de negócios inteligente que pode ajudar as empresas a alcançar um crescimento saudável, portanto, “investir em inovação é uma ótima maneira de garantir o crescimento sustentável e o sucesso a longo prazo da empresa”, finaliza.