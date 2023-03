Jeitto adota solução da Provenir para aprimorar sistema de concessão de crédito

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

A Provenir, especializada em software para tomada de decisão de risco com Inteligência Artificial para fintechs, anunciou hoje que o Jeitto, fintech com solução de crédito digital para classes C, D e E, escolheu a plataforma de decisão de dados e inteligência artificial da empresa para otimizar suas operações de crédito.

Fundado em 2014 e com mais de 4 milhões de clientes cadastrados e cerca de R$ 570 milhões concedidos, o app para crédito brasileiro adotou a solução escalável nativa em nuvem da Provenir para dar continuidade e apoiar sua gestão de decisões baseadas em dados em seus processos de concessão, análise e reanálise de crédito. Entre outros benefícios, a plataforma viabiliza decisões de crédito personalizadas para cada parceiro comercial diferente (BNPL) e maior facilidade de integração.

“Desde 2022, estamos realizando uma série de aperfeiçoamentos em nossa plataforma, buscando oferecer ao nosso cliente uma experiência ainda melhor. A contratação da Provenir faz parte desse processo e vem para dar ainda mais agilidade no gerenciamento e ajuste das estratégias de crédito, que é um dos nossos principais ativos junto à nossa base de clientes”, afirma Fernando Silva, CEO e co-founder do Jeitto.

O principal objetivo da chegada da Provenir é aumentar a capacidade de concessão de crédito e controle dos fatores de risco à sua operação e maior agilidade para lidar com as mudanças do perfil do mercado-alvo.

Por meio do aplicativo do Jeitto, além de acesso a crédito, os clientes gerenciam suas finanças diárias, incluindo pagamento de serviços públicos, transporte e recargas de celular.

O Jeitto é um parceiro importante para pessoas em sua primeira experiência com serviços bancários e financeiros. A empresa tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito saudável para aumentar o fôlego financeiro das famílias, fomentar o comércio, empoderar a população e promover mais oportunidades de acesso a uma gama mais ampla de serviços financeiros.

“É com grande satisfação que firmamos parceria com o Jeitto para atender um importante contingente de consumidores brasileiros de forma inteligente e inovadora”, afirma Jose Luis Vargas, Vice-Presidente Executivo para a América Latina da Provenir.

“Nossa plataforma visa oferecer ao Jeitto agilidade na gestão e adequação às estratégias de crédito já existentes, além de facilitar a criação de estratégias customizadas e permitir decisão de crédito personalizada por meio de poderoso nível de segurança oferecido pela Provenir”, finaliza Vargas.

A plataforma de decisão de dados e inteligência artificial da Provenir capacita fintechs e organizações de serviços financeiros a revelar o verdadeiro valor dos dados, combinando acesso sob demanda a dados com IA simplificada e decisões automatizadas em tempo real. Com dados e IA mais acessíveis e utilizáveis, as instituições financeiras podem automatizar decisões complexas que impulsionam experiências de excelência para clientes, abordando identidade, crédito e fraude para integração e manutenção mais rápidas.