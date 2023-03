Soluções de Omnichannel ganham força em mensurabilidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

Não há como negar que os hábitos de consumo mudaram drasticamente após a pandemia, resultando entre uma conexão ainda maior entre o mundo online e offline. Isso possibilitou a rápida digitalização de meios tradicionais, como a Connected TV e o Digital Out of Home que, com a digitalização, passaram a ser mais relevantes e importantes para qualquer plano de marketing.

Por outro lado, especificamente depois da Covid-19, as pessoas estão procurando mais atividades ao ar livre, buscando compensar o distanciamento social e o lockdown. Espera-se que o setor de turismo cresça em 30% este ano, podendo até exceder os níveis de viagens antes da pandemia. Muitos chamam este fenômeno de “Viagem de vingança Covid-19” – num esforço para compensar o precioso tempo perdido, os consumidores estão expressando seus desejos e planejam estar ao ar livre mais do que anteriormente.

Este ano, os anunciantes, ao desenvolverem suas campanhas de engajamento, devem considerar o fato de que seu público pode ter o desejo de participar de atividades ao ar livre e consumir conteúdo online em vários dispositivos.

A plataforma AdTech Mediasmart anunciou hoje que ampliou sua plataforma de anúncios programáticos omnichannel para melhor integrar a jornada do consumidor através de mais dispositivos conectados além da TV Conectada (CTV) e aparelhos Mobile. Isto ajudará, portanto, os planejadores de mídia que desejam alcançar usuários em um ambiente cross-screen com mensagens unificadas e integradas entre telas. A solução DOOH com Audience Sync da Mediasmart oferece maior transparência e visibilidade nas taxas de engajamento e interação, sincronizando todas as telas conectadas: dando aos anunciantes a capacidade de re-impactar usuários impactados por telas de DOOH em campanhas móveis e de TV Conectada. Esse lançamento busca fortalecer as possibilidades e soluções oferecidas pela plataforma na região, sabendo que o formato de Digital Out of Home expanda no Brasil em 2023.

Falando um pouco sobre este lançamento, Noelia Amoedo, CEO da Mediasmart disse: “As jornadas dos usuários não são mais lineares e as ações que os usuários realizam tanto no mundo online quanto offline frequentemente convergem, já que os usuários carregam seus dispositivos pessoais (Smartphones), mas também interagem com telas digitais enquanto estão fora de casa.

Tradicionalmente, a publicidade OOH em outdoors é conhecida por atingir um grande público quando eles estão mais ativos e atentos, mas também sofre de uma falta de mensurabilidade e direcionamento. O DOOH, por outro lado, lança seu anúncio para os usuários corretos nos momentos mais relevantes para a audiência de maneira escalável e mensurável.

DOOH é mais um passo no caminho que a Mediasmart começou com TVs Conectadas em casa: oferecer experiências publicitárias relevantes não apenas em dispositivos pessoais, mas também em telas compartilhadas. Da mesma forma que a Mediasmart utiliza telas grandes telas em casa para criar maior awareness para marcas e impulsionar o engajamento e maximizar o impacto para os anunciantes por meio da sincronização com campanhas de publicidade móvel, agora possibilitamos isso telas conectadas fora de casa, o DOOH.

Taísa Pereira, Diretora Regional para Brasil e LATAM da Mediasmart, comenta “ Pensar em soluções de Sincronização de Audiências com telas grandes do dia a dia é algo que buscamos sempre na Mediasmart e esperamos que essa solução venha a somar todo o pacote de possibilidades que a Mediasmart busca oferecer as necessidades do mercado brasileiro e Latino Americano.