Visita virtual permite a internautas conhecerem a fábrica da Yakult

* Por: DINO - 21 de março de 2023.

Os interessados em conhecer o processo industrial da Yakult do Brasil poderão se inscrever para as visitas virtuais que a empresa desenvolve duas vezes por mês. O tour virtual é composto de uma minipalestra, ministrada por técnicas em Nutrição da empresa, e um vídeo que mostra o processo produtivo dos leites fermentados da marca.

Durante a palestra, uma técnica em Nutrição aborda o histórico da empresa, a filosofia e os benefícios do Lactobacillus casei Shirota – cepa probiótica exclusiva da Yakult e presente nos leites fermentados –, entre outras informações. Em seguida, um vídeo apresenta detalhes do processo de fabricação, desde as áreas de preparação do leite e do xarope, mistura, engarrafamento até o empacotamento.

O visitante virtual vai ver, por exemplo, que na sala de dissolução e esterilização o leite é aquecido a altas temperaturas para o processo de pré-fermentação. Em seguida, o Lactobacillus casei Shirota é inserido no tanque de fermentação, onde permanecerá por cerca de sete dias para que se multiplique. Durante este período, há um rígido controle de acidez até que o leite chegue ao ponto ideal para, em seguida, ser resfriado.

Na sala de mistura, o leite já fermentado com o microrganismo recebe os demais ingredientes para ser finalizado. Em seguida, é envasado nos tradicionais frascos de cintura fina – desenvolvidos em 1968 especialmente para terem um manuseio fácil e seguro por todos os consumidores – em modernos equipamentos com capacidade de 160 mil frascos/hora. A etapa final é o fechamento com a tampa, o empacotamento e o armazenamento em temperatura de 1oC a 10oC – a mesma de todos os caminhões que fazem o transporte dos produtos.

“O tour virtual permite que estudantes e consumidores tenham oportunidade de conhecer o processo produtivo dos leites fermentados”, afirma o diretor executivo comercial Hirofumi Tokunaga. As visitas – que recebem em média 25 participantes por edição – em abril serão realizadas nos dias 6 e 13, sempre a partir das 10h e das 14h. A inscrição pode ser feita pelo link disponível na bio do Instagram @yakultbrasil.

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, dedica-se intensamente às pesquisas dos microrganismos promotores da saúde que deram origem aos probióticos utilizados pela empresa. Presente em 40 países e regiões, a Yakult faz parte dos hábitos alimentares diários de 40 milhões de consumidores no mundo inteiro. A filial brasileira, que completa 55 anos em 2023, mantém viva a filosofia de seu fundador de contribuir para uma vida mais saudável e alegre das pessoas.