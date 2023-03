AGCO Agriculture Foundation doa US$ 50 mil ao Providence Farm Collective

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome por meio do desenvolvimento agrícola sustentável, anunciou hoje uma doação de US$ 50 mil ao Providence Farm Collective (PFC) para apoiar a implementação de um sistema holístico de geração de composto na fazenda e otimização da eficiência pós-colheita e segurança alimentar em sua fazenda de 37 acres em Orchard Park (EUA).

O PFC é uma organização sem fins lucrativos que apoia refugiados, imigrantes, negros e agricultores de baixa renda no oeste de Nova York que, de outra forma, não podem ter acesso a terras agrícolas. A organização começou em 2017 como um esforço de base da comunidade somali bantu para retornaràsua herança agrícola e cultivar produtos frescos e culturalmente importantes. O PFC agora cresceu para abranger refugiados e imigrantes de várias nações e membros da comunidade negra.

Os programas existentes do PFC fornecem um local para as comunidades de refugiados e com poucos recursos cultivarem seus próprios alimentos, ganharem renda suplementar e ensinarem suas tradições agrícolas culturais para as gerações futuras. Este projeto ajudará a aumentar a produção de alimentos e a renda dos diversos agricultores do PFC, melhorando as práticas agrícolas sustentáveis e a fertilidade do solo por meio da geração, no local, de composto bem balanceado. Além disso, o projeto facilitará a capacitação e apoiará os esforços de pós-colheita e práticas de segurança alimentar para os agricultores.

“As comunidades de refugiados e imigrantes normalmente carecem de oportunidades socioeconômicas. Apoiar atividades agrícolas como o projeto do PFC pode ajudar os refugiados não apenas a garantir o acesso a terras agrícolas, mas também criar caminhos para que produzam alimentos e melhorem seus meios de subsistência”, disse Roger Batkin, presidente do conselho da AGCO Agriculture Foundation. “Os agricultores e suas comunidades são cruciais para os esforços de nossa fundação para prevenir e aliviar a fome. Esperamos que os agricultores participantes também melhorem suas práticas de segurança alimentar e fortaleçam suas oportunidades de mercado.”

Para atingir as metas de um ano definidas para o projeto, o PFC administrará uma operação de compostagem, incluindo uma plantação de culturas de cobertura ricas em nitrogênio, e fornecerá assistência técnica individual e demonstração prática. A organização sem fins lucrativos também desenvolverá recursos visuais e sinalização para que seus agricultores melhorem seus conhecimentos sobre as práticas recomendadas e procedimentos operacionais padrão para um manuseio pós-colheita eficiente e seguro para os alimentos.

Com o apoio financeiro da AAF, o PFC comprará o equipamento necessário para gerar composto no local, incluindo uma colheitadeira de mangual, um reboque basculante, um espalhador de lixo e compostagem e sementes de cobertura vegetal, além de investir em testes de análise de composto. A aplicação de composto aumentará a matéria orgânica do solo e melhorará a retenção de umidade do solo, aumentando de forma sustentável os rendimentos dos agricultores e a saúde do solo. Durante o projeto, o PFC trabalhará com suas nove comunidades de refugiados, imigrantes e agricultores negros, que totalizam 275 pessoas e operam 21 pequenas propriedades.

“Por meio do apoio da AAF, vamos nos concentrar em aumentar a matéria orgânica do solo e melhorar a retenção da umidade do solo para garantir que os rendimentos de nossos agricultores reflitam a enorme quantidade de tempo e esforço que eles gastam em suas fazendas. Os agricultores também passam a maior parte do tempo na colheita e na pós-colheita. Como tal, melhorar as práticas de pós-colheita e segurança alimentar terá um impacto crucial nos resultados dos produtores do PFC e na viabilidade financeira de seus pequenos negócios”, explicou Kristin Heltman-Weiss, diretora executiva do PFC.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em design, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO oferece valor ao cliente por meio de seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Equipada com as soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de maneira sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth (EUA), a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma entidade da AGCO Corporation (NYSE: AGCO) criada em 2018, é uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas impactantes que apoiam a segurança alimentar, promovem o desenvolvimento agrícola sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF está domiciliada em Vaduz (Liechtenstein) e as operações são gerenciadas em Duluth (EUA). Para mais informações, acesse https://www.agcofoundation.org/

Sobre o Providence Farm Collective (PFC)

O Providence Farm Collective é uma organização sem fins lucrativos que acredita em capacitar o acesso justo e equitativo a alimentos e terras agrícolas. Ele cultiva a agricultura e os sistemas alimentares liderados por agricultores e enraizados na comunidade para efetivar os direitos dos povos com poucos recursos. O PFC tem suas raízes na Fazenda Comunitária Somali Bantu, um projeto piloto de três anos. O piloto explorou os desafios e oportunidades de abordar a insegurança alimentar fresca e a desigualdade nas terras agrícolas. O PFC apoia agricultores com poucos recursos no oeste de Nova York que precisam de acesso a terras agrícolas limpas e rurais, educação agrícola e comercial, assistência técnica, acesso a mercados e oportunidade de cultivar para obter renda. Para mais informações, acesse www.providencefarmcollective.org

Contato:

Aryn Drawdy, diretora de Comunicação Corporativa

[email protected]

Kristin Heltman-Weiss, diretora executiva

[email protected]

