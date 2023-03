Atualmente 9 em cada 10 grandes empresas investem em IA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

À medida que as empresas buscavam minimizar as infecções por COVID-19 no local de trabalho, mantendo as despesas operacionais baixas, o esforço para substituir humanos por máquinas também aumentou.

De acordo com um relatório recente do economista Daron Acemoglu, do MIT e da Universidade de Boston, mais de 9 em cada 10 grandes empresas têm investido em inteligência artificial, e os robôs podem substituir mais de 2 milhões de funcionários somente na manufatura até 2025.

De acordo com o relatório, trabalhadores de serviços de alimentação e representantes de atendimento ao cliente estão entre os 15 empregos mais ameaçados pela automação. Sua marcha contínua pode causar a perda de 73 milhões de funcionários nos Estados Unidos até 2030.

Mais da metade dessas empresas que usaram tecnologias baseadas em IA dizem ter aumentado a produtividade.

Markswell Coelho, coordenador do IBSEC – Instituto Brasileiro de Cibersegurança, que atua com soluções de educação em cibersegurança, tem usado a Inteligência Artificial nos cursos da instituição, e ele acredita que essa mudança no trabalho será positiva:

“Como aconteceu com todas as inovações humanas anteriores (como a máquina a vapor, a eletricidade e a internet), uma inovação que cria valor, por mais temida que seja, em geral, provavelmente terá um impacto positivo na sociedade.”

A pesquisa de Detroit

Acemoglu e Pascual Restrepo PhD ’16, um professor assistente de economia na Universidade de Boston, utilizaram dados da Federação Internacional de Robótica (IFR), um grupo industrial com sede em Frankfurt, que possui informações detalhadas sobre a implementação de robôs em todo o mundo, para conduzir seu estudo. Eles combinaram esses dados com informações dos EUA sobre população, emprego, negócios e salários provenientes de diversas fontes, incluindo o U.S. Census Bureau, o Bureau of Economic Analysis e o Bureau of Labor Statistics.

Os pesquisadores também fizeram uma comparação da implantação de robôs nos EUA com outros países, concluindo que o país está atrás da Europa. Entre 1993 e 2007, as empresas americanas introduziram apenas cerca de um novo robô para cada 1.000 trabalhadores, enquanto as empresas europeias introduziram 1,6 novos robôs para cada 1.000 trabalhadores.

Acemoglu afirmou que, apesar dos Estados Unidos serem uma economia tecnologicamente avançada, ainda estão atrasados em relação à produção, uso e inovação de robôs industriais em comparação com outras economias avançadas.

A AI é o futuro do trabalho?

É esperado que os seguintes setores sejam significativamente afetados pela IA:

1. Hotelaria e turismo

Os robôs humanóides no mais novo café de Tóquio são outro exemplo de como os robôs facilitam a vida. O Dawn Avatar Robot Café em Nihonbashi, Tóquio, emprega garçons robôs para servir os hóspedes.

Os robôs são operados por pessoas reais, incluindo trabalhadores com deficiência que não podem sair de casa devido a limitações físicas, idosos que não podem trabalhar longas horas e pais solteiros que precisam de assistência domiciliar para cuidar dos filhos.

Kentaro Yoshifuji, co-fundador e CEO da empresa, teve a ideia dos robôs controlados remotamente depois de ficar acamado por três anos. O objetivo desses robôs é fechar a lacuna entre os indivíduos com deficiência e a sociedade, fornecendo-lhes oportunidades de carreira adicionais nas quais possam participar prontamente em seu próprio ritmo.

Eles são controlados remotamente pela internet por meio de movimentos oculares e gestos, e assumiram o papel de avatar dos trabalhadores que os utilizam.

2. Médico

Os benefícios potenciais da inteligência artificial na medicina estão sendo pesquisados ativamente. A indústria médica possui uma grande quantidade de dados que podem ser usados para construir modelos preditivos relacionados à saúde. Em alguns cenários de diagnóstico, a IA provou ser mais eficaz do que os médicos. O sistema de IA para câncer de pulmão, por exemplo, pode fornecer um alerta muito precoce da doença.

3. Automotivo

Com a introdução de veículos autônomos e navegação autônoma, já estamos vendo o impacto da IA na indústria automotiva. A IA afetará significativamente a produção, principalmente na indústria automotiva.

4. Cibersegurança

Muitos líderes corporativos estão preocupados com a segurança cibernética, especialmente devido ao aumento esperado de incidentes de segurança cibernética em 2020 e 2021. Durante a pandemia, os hackers visaram aqueles que trabalhavam em casa e equipamentos tecnológicos e redes Wi-Fi menos protegidos.

“Na segurança cibernética, a IA e o aprendizado de máquina serão tecnologias críticas para detectar e antecipar ameaças. Dada a sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e prever e detectar fraudes, a IA será uma ferramenta crucial na segurança financeira”, afirma Markswell Coelho, coordenador do IBSEC.

