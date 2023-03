Bentley Systems anuncia que projetos de infraestrutura alcançam resultados mensuráveis com LumenRT for NVIDIA Omniverse, com tecnologia iTwin

22 de março de 2023.

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje como empresas de diversos setores e em todo o mundo estão aproveitando o poder do LumenRT for NVIDIA Omniverse, com tecnologia iTwin, uma solução com a qual empresas de infraestrutura criam visualizações atraentes e entregáveis de projetos com velocidade e qualidade sem precedentes, favorecendo a tomada de decisões mais bem informadas e o ganho de mais projetos.

O Reator Termonuclear Internacional. Imagem cedida pela Brigantium Engineering.

O LumenRT for NVIDIA Omniverse é o primeiro software de engenharia do mercado criado em Omniverse, uma plataforma desenvolvida para criar e operar aplicações de metaverso em nível industrial. A integração do NVIDIA Omniverse com Bentley iTwin permite experiências 3D/4D imersivas em tempo real para aprimorar a visualização e simulação de gêmeos digitais de infraestrutura. Os recursos combinados rendem novas possibilidades e resultados incríveis para alguns dos maiores e mais complexos projetos de infraestrutura do mundo.

Um dos primeiros a adotar o LumenRT for NVIDIA Omniverse foi a Brigantium Engineering, uma empreiteira de serviços de engenharia e consultoria que trabalha no projeto ITER no sul da França, onde 35 nações estão colaborando para construir o maior reator tokamak do mundo e primeiro dispositivo de fusão a produzir energia líquida positiva em todo o mundo através do plasma. Embora a língua oficial do projeto ITER seja o inglês, existem mais de 45 línguas nativas faladas na sede. Para complicar ainda mais a coordenação, nem todos os participantes estão acostumados a interpretar desenhos 2D e gráficos de Gantt.

Para superar essas barreiras de linguagem e comunicação, a Brigantium está tirando proveito do LumenRT for NVIDIA Omniverse para fornecer um modelo 4D interativo, capaz de ser compreendido intuitivamente por todos, melhorando e simplificando muito a comunicação. A Brigantium espera que esse aumento no envolvimento do usuário e feedback aprimorado resulte em comunicações interdepartamentais profundamente aprimoradas, tempos de execução mais rápidos, erros reduzidos e menos tempo perdido, totalizando ganhos gerais de eficiência da equipe de até 80%.

“O poder do LumenRT for NVIDIA Omniverse, combinado com a plataforma iTwin, permitirá que nossas equipes de projeto combinem, sem esforço, modelos de várias ferramentas de projeto e criem instantaneamente visualizações de alta fidelidade e precisão de engenharia, capazes de comunicar a intenção do projeto. Esses tipos de visualizações são essenciais para as comunicações do projeto”, disse Lynton Sutton, Diretor Administrativo da Brigantium Engineering. “No passado, contávamos com especialistas que dedicavam tempo e esforços valiosos para criar esses entregáveis essenciais do projeto. Era ineficiente, mas necessário. Agora, com o LumenRT for NVIDIA Omniverse, todos no projeto podem criar visualizações atraentes em menos tempo e com maior qualidade do que antes.”

O LumenRT for NVIDIA Omniverse também está trazendo inovação para a Planta de Recuperação de Água de Tuas (TWRP), que está sendo construída pela PUB, Agência Nacional de Águas de Cingapura. Passo gigantesco para fechar o ciclo da água em Cingapura, a TWRP é um megaprojeto multidisciplinar único para construir uma instalação de tratamento de águas residuais industriais e domésticas. Um projeto desse escopo e complexidade apresenta grandes desafios de coordenação e comunicação entre 16 empreiteiros diferentes, em projetos e construção, que representam 3.500 modelos BIM separados. “A preparação para as sessões mensais de revisão das partes interessadas com nosso cliente costumava consumir muito tempo – para reunir e alinhar todos os dados do modelo e criar renderizações e vídeos para compartilhar com o cliente. Com a gestão de modelo BIM do ProjectWise com tecnologia iTwin, a compilação dos dados é extremamente fácil”, disse OhSung Kwan, gerente BIM da TWRP para a Jacobs. “Com o LumenRT for NVIDIA Omniverse, preparar renderizações e vídeos leva muito menos tempo e nos permite explorar mais opções com RV imersiva. Com essas soluções em conjunto, reduzimos nosso tempo de preparação para sessões de revisão de modelo, economizando custos de projeto e permitindo mais tempo para focar na colaboração com nosso cliente.”

Aproveitando o modelo federado iTwin para visualização, o LumenRT for NVIDIA Omniverse permite uma rápida propagação de mudanças, que simplifica os fluxos de trabalho de visualização, vinculando-se diretamente a um único gêmeo digital de infraestrutura federada para que, quando ocorrerem mudanças, elas sejam sincronizadas automaticamente, o que permite que as partes interessadas do projeto revisem a segurança, qualidade e as mudanças de projeto. As equipes de projeto também podem criar experiências imersivas de realidade virtual e realidade aumentada para as partes interessadas, um recurso que se tornou cada vez mais procurado para a visualização de projetos em escala industrial. À medida que os projetos se tornam maiores e mais complexos, essas experiências de projeto de realidade virtual e realidade aumentada oferecem uma maneira mais atraente de envolver os clientes, a fim de ganhar novos trabalhos e, daí, manter o ganho, mantendo as partes interessadas informadas e engajadas.

Enquanto Brigantium e PUB estão se beneficiando de comunicação e colaboração aprimoradas, a empresa de serviços profissionais de engenharia WSP considera o LumenRT for NVIDIA Omniverse e a plataforma iTwin fundamentais para conquistar novos projetos e manter o envolvimento das partes interessadas. A WSP está utilizando o LumenRT for NVIDIA Omniverse para produzir visualizações atraentes para o projeto multibilionário I-5 Interstate Bridge Replacement (IBR) entre os estados de Oregon e Washington, nos Estados Unidos. A ponte interestadual existente serve como uma rota comercial vital para as economias regionais, nacionais e internacionais, mas a infraestrutura antiga é inadequada para o tráfego moderno e também corre o risco de desabar no caso de um grande terremoto.

O Departamento de Transporte do Estado de Washington (WSDOT) e o Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) estão dando suporte ao uso de um gêmeo digital desenvolvido na plataforma iTwin durante todo o ciclo do programa, desde a divulgação pública com projeto conceitual, passando pelo projeto detalhado, até a construção e, finalmente, para operações contínuas e gestão de ativos. Uma das muitas vantagens dessa abordagem é que ela permite que a WSP sincronize conjuntos de alterações e gere visualizações atualizadas de forma contínua e rápida, sem importações e exportações demoradas.

“A WSP se comprometeu a usar os gêmeos digitais de infraestrutura para obter todos os benefícios que eles oferecem, sendo o menor deles a capacidade de criar visualizações atraentes de forma rápida e fácil, primeiro para ganhar o trabalho e depois manter a vitória, mantendo as partes interessadas informadas e engajadas durante todo o projeto”, disse Tom Coleman, vice-presidente da WSP USA. “Os fluxos de trabalho da Bentley na fase conceitual nos permitiram envolver as partes interessadas mais cedo e com mais eficiência. Fomos capazes de produzir muito mais projetos conceituais do que jamais poderíamos nos métodos tradicionais. A equipe produziu mais de 30 projetos conceituais para avaliação do cliente.”

Estas são apenas as primeiras de muitas histórias de sucesso que provavelmente virão da disponibilidade pública do LumenRT for NVIDIA Omniverse.

“Os resultados alcançados pelos primeiros usuários do LumenRT for NVIDIA Omniverse demonstram uma vantagem exclusiva para as equipes de projeto que trabalham com gêmeos digitais de infraestrutura, proporcionando novos fluxos de trabalho nativos de gêmeos digitais potentes que tornam a visualização vantajosa de se aplicar em projetos de todas as escalas”, disse Lori Hufford, vice-presidente de colaboração em engenharia na Bentley.

A combinação entre iTwin e NVIDIA Omniverse proporciona uma experiência de usuário incomparável e de alto desempenho para organizações de infraestrutura em uma escala que, antes, era impossível de alcançar. O ProjectWise, com tecnologia iTwin, aproveita os esquemas de infraestrutura da Bentley para alinhar semanticamente os dados do arquivo de projeto em várias disciplinas, mapeando as informações para gerar um esquema comum aberto e extensível. O resultado é que todos os dados são retidos e não perdidos ao longo do caminho,àmedida que um ativo passa de uma fase para a seguinte.

“Criar visualizações de projeto durante o trabalho em andamento pode ser extremamente demorado, principalmente porque precisamos combinar ou isolar diferentes disciplinas, montagens ou partes específicas do modelo, o que significa muita manipulação de arquivos e separar, segmentar modelos e visualizações únicas de forma manual”, afirma Jarred Myburg, gerente de desenvolvimento – ferramentas de projeto e visualização da Hatch Ltd, outra empresa pioneira na adoção do novo sistema. “O alinhamento dos dados do modelo pelo iTwin facilitou o emprego do LumenRT for NVIDIA Omniverse para simplificar a criação de visualizações de várias partes do modelo em diferentes estágios, e contar uma história convincente muito mais rapidamente, tornando as visualizações muito mais eficazes de serem empregadas em projetos.”

“A escala e a complexidade dos projetos de infraestrutura descritos aqui demonstram a necessidade de visualizações em tempo real, aprimoradas por IA, para oferecer suporteàexecução e entrega bem-sucedidas desses projetos por meio de comunicação aprimorada entre várias partes interessadas – o iTwin e o NVIDIA Omniverse ajudam a resolver esses problemas”, declarou Richard Kerris, vice-presidente do ecossistema de desenvolvedores Omniverse, da NVIDIA.

O NVIDIA Omniverse fornece um pipeline gráfico para visualização em tempo real aprimorada por IA e simulação de gêmeos digitais de infraestrutura, permitindo que o conteúdo digital de nível de engenharia e precisão milimétrica seja visualizado com iluminação fotorrealista e efeitos ambientais em vários dispositivos, incluindo navegadores da web, estações de trabalho, tablets e headsets de realidade virtual e realidade aumentada, de qualquer lugar do mundo.

