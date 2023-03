Contadores utilizam de marketing para oferecer serviços

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

O marketing digital está presente em várias profissões, e não seria diferente com os contadores. Para os profissionais e empresas que querem atrair novos clientes, a criação de conteúdo é um caminho que permite a aproximação do público. No entanto, essa classe de trabalhadores deve se atentar para não irem contra o código de ética. O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) por meio da NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) aprovou o Código de Ética Profissional do Contador (NBC PG 01/2009) em fevereiro de 2009.

Com o objetivo de fixar a conduta do contador, quando no exercício da atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe, o documento também se aplica ao técnico em contabilidade, em seu exercício. Entre os pontos do Código de Ética Profissional do Contador, destaca- se o valor e a publicidade dos serviços profissionais.

A atuação no marketing digital pode ser oportunidade para crescer um negócio na internet, comenta Zenaide Carvalho, contadora especialista em marketing. Ao criar conteúdo, esse material traz autoridade para quem faz. Além disso, o investimento é infinitamente menor do que em marketing tradicional, sendo possível medir tudo que é feito.

A importância do marketing digital

Segundo Zenaide Carvalho, muitos contadores ainda não perceberam a importância do marketing, principalmente do marketing digital, para o seu negócio contábil. “É preciso estar presente nas redes sociais, produzir conteúdo, fazer anúncios, mas também ser ‘achado’”.O profissional que opta por promover seus serviços em blogs e redes sociais tem que correr atrás para ficar na frente no ranqueamento.

“Quando alguém pesquisa sobre abertura de empresas, plano de negócios e outras palavras-chave essenciais para que vejam a relevância do conhecimento do contador, para, nos próximos passos, optar pelo serviço dele e não de outros”, explica a especialista. O profissional precisa conseguir se destacar, mostrando seu diferencial, sem atacar outros contadores e seus serviços.

Ela acredita que o contador deve mostrar sua autoridade, seu conhecimento, antes mesmo de tentar emplacar o nome do seu negócio. “Ao mostrar o que sabe, ganha a confiança. E no negócio contábil, confiança é fundamental, já que o patrimônio das pessoas e empresas estará sendo gerido pelo contador ou escritório contábil”, destaca.

O marketing dos contadores deve ser discreto

Segundo os itens 11 e 12 do Código de Ética, a publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, dos serviços contábeis, deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta.

Para Zenaide Carvalho, as restrições do Código de Ética Contábil são aquelas que ninguém deveria realmente cometer em nenhuma área. “Falar mal de outros profissionais, fazer propaganda alusiva a preço e, claro, prestar informações incorretas”, explica. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços: é o que diz o item 13 do documento.

De acordo com Carvalho, a busca pelo cliente é mais fácil com o Marketing de Conteúdo, que, para ela, o contador sempre busca ajudar. “É preciso criar conteúdo para divulgar seus serviços”, comenta, exemplificando quais conteúdos um contador pode fazer e divulgar em suas redes.

“Entregar um e-book gratuitamente e fazer uma sessão de consultoria gratuita são duas dicas que deixamos para quem quer conquistar clientes na área contábil sem ferir o código de ética”, exemplifica. Em relação aos outros contadores, o item 15 do Código de Ética, diz que é vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que possam prejudicar a reputação da ciência contábil, da profissão e de colegas.

Quem procura um profissional ético deve se atentar ao que o item 15 pontua. Os contadores não devem fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferecem, sua capacitação ou sobre a experiência que possuem. Além de não poder fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros.

Para mais informações, basta acessar: https://clubedomarketingcontabil.com.br