DuPont apresenta tecnologias de segurança na LAAD 2023

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

A DuPont estará na 13ª edição da LAAD Defense & Security, feira de Defesa e Segurança. No estande B55, situado no Hall 2, a equipe DuPont LATAM estará integralmente a postos para apresentar suas potencialidades; interagir com clientes e usuários finais; e apresentar seu portfólio inovador em prol da segurança às Forças Armadas, Policiais, agentes de segurança privada e população em geral. O encontro acontece entre os dias 11 e 14 de abril no Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro.

A DuPont é uma multinacional com mais de 220 anos de história, que oferece soluções baseadas em tecnologia para ajudar a transformar as indústrias e a vida cotidiana.

A empresa inaugurou um novo prédio de 17,7 mil m² em 2022 na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A nova sede também conta com laboratórios de alta tecnologia, como o Kevlar® Experience, um Centro de Excelência e Pesquisa de aplicações em proteção balística, e o Laboratório Thermo-Man®, um sistema de avaliação de lesões por queimadura.

“Temos certeza de que a participação neste evento será de grande proveito para reforçar a posição da DuPont como desenvolvedora das principais tecnologias em proteção balística, como Kevlar®”, disse o líder do segmento de Defesa da DuPont para a América Latina, Marcelo Fonseca. “Também será uma grande oportunidade para fazer networking e consolidar o portfólio mais amplo e atualizado em prol da proteção à vida. Valorizamos o contato próximo às Forças Armadas, Forças Policiais, agentes de segurança privada e os executivos da indústria de defesa e segurança e das agências governamentais”, finalizou.