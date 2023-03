FreeBit Co., Ltd. anuncia “freebit web3 Blocks”, uma solução para vários problemas de blockchains

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

A FreeBit Co., Ltd. (sede: Shibuya-ku, Tóquio; presidente, CEO e CTO: Atsuki Ishida) anunciou hoje o lançamento do “freebit web3 Blocks”, que resolve vários problemas com as blockchains existentes. A FreeBit também anunciou que, em um experimento de demonstração, o “TONE Coin” – um sistema de pontos de fidelidade baseado em uma blockchain de primeira camada compatível com Ethereum operado pelo smartphone “TONE Chain” – em cerca de 10 meses ultrapassou 3 mil nós em funcionamento normal, tornando-se a quinto maior blockchain de primeira camada do mundo em termos de escala operacional real.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005888/pt/

freebit web3 Blocks (Graphic: Business Wire)

Desde 2017, a FreeBit acredita que as blockchains de primeira camada existentes estão repletas de problemas, como a concentração de poder e lucro em certos grupos devido ao tamanho de suas fazendas e ao viés de seus proprietários, e tem trabalhado em estreita colaboração com a principal empresa de tecnologia Web3, a CountUp Inc. (sede: Shibuya-ku, Tóquio; presidente: Atsuki Ishida) para desenvolver uma tecnologia que supere esses problemas. Esta colaboração resultou no “freebit web3 Blocks” alimentado por “TONE Coin” DApp – o primeiro serviço de ponto de fidelidade do mundo que usa blockchain de primeira camada “TONE Chain” compatível com Ethereum , que está sendo executado em smartphones em um experimento de demonstração cooperativa do usuário do “TONE e22”. Ao disponibilizar este serviço aos usuários do projeto “TONE Labo” e realizar experimentos de demonstração, conseguimos resolver os seguintes contratempos:

[Problemas com as blockchains de primeira camada existentes e como o “freebit web3 Blocks” os soluciona]

Falha em atingir a escala do nó que corresponde ao valor do ativo da rede.



–>> Atingir o quinto maior número de nós operacionais do mundo, em uma única comunidade. Centralização dos operadores de nós.



–>> Formação de uma comunidade onde cada usuário móvel TONE opera um nó. Alto impacto ambiental da mineração



–>> Uso de recursos excedentes ao carregar smartphones. Velocidade lenta de processamento em transações



–>> Atingir uma especificação que atenda às necessidades da comunidade e dos serviços. Limite técnico alto para usuários em geral



–>> Configuração automática com o aplicativo “TONE Store” instalado de fábrica Alta volatilidade de criptoativos para incentivar operadores de nós



–>> Moeda TONE (token) não tem volatilidade

Neste experimento de demonstração, primeiro verificamos a acessibilidade real dos smartphones, que supostamente possuem alta redundância de rede, pois podem usar Wi-Fi, bem como redes celulares. Depois de obter o consentimento do usuário, a tecnologia “TONE Store” instalará automaticamente o aplicativo TONE Coin, emitirá contas compatíveis com Ethereum, criará chaves públicas e privadas, solicitará participação na rede “TONE Chain” e definirá permissões automaticamente por meio de votação, permitindo aos usuários entrar no mundo web3 sem precisar se preocupar com um complicado processo de assinatura web3. O backup automático de chaves privadas e públicas também é possível, se desejado.

A FreeBit, usando suas tecnologias subjacentes (MVNE, eKYC etc.) e em colaboração com TONE for docomo (MVNO), proporá um mecanismo para criar e manter blockchains da primeira camada – o elemento-chave da Web3 – que pode ser operado e governado pela própria comunidade “por comunidade” e “por necessidade”, e executado em um excedente dos recursos dos smartphones da comunidade . Além disso, a FreeBit desenvolverá ativamente sua estratégia Web3, incluindo microinvestimento, nas seguintes direções:

Uso de demonstração para startups de Web3, instituições de pesquisa, consórcios etc.

Usando o mecanismo “TONE Factory” para criar e publicar um ambiente de uso real baseado na comunidade por meio do dispositivo “TONE e22” personalizado de forma exclusiva.

*) Com base na pesquisa interna do número de nós por rede blockchain publicada na internet em 9 de março de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005888/pt/

Contato:

Eriko IWAKI

+81-3-6416-1965

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE