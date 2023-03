IQM Academy: Fabricante de computador quântico líder da Europa lança curso online gratuito para todos

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 22 de março de 2023.

A IQM Quantum Computers (IQM), líder europeia em criação de computadores quânticos, lançou hoje a iniciativa global “IQM Academy” para oferecer treinamento online gratuito para educar e preparar talentos a fim de desenvolver mão-de-obra quântica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005245/pt/

IQM – The Journey of a Quantum Algorithm (Graphic: Business Wire)

A IQM tem o objetivo de atingir estudantes universitários e de ensino médio, educadores e entusiastas que tenham curiosidade de começar a aprender sobre os fundamentos da computação quântica.

O Dr. Jan Goetz, CEO e cofundador da IQM Quantum Computers, afirmou: “Estamos empolgados com esta iniciativa, que faz parte do nosso compromisso de fornecer educação sobre computação quântica a todos, independente da sua formação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar o curso online e aprender o básico da computação quântica com exercícios de autoaprendizagem e orientação dos nossos especialistas de excelência mundial na área quântica”.

Dado seu potencial, nas próximas décadas a computação quântica poderá impactar setores como finanças, saúde, agricultura, logística, segurança cibernética, entre outras.

“É possível ter liderança em tecnologia quântica na Europa, porém apenas se houver ampla educação”, afirmou Goetz, que hoje levará mais informações sobre a iniciativa e falará sobre o que torna a União Europeia atraente para startups no primeiro European Innovation Days no Vale do Silício, San Francisco.

Segundo um Relatório do Fórum Econômico Mundial de 2022, adotar os recursos da tecnologia requererá um foco em educação quântica e desenvolvimento de mão-de-obra, e a única maneira de educar a força de trabalho do amanhã é apresentando os conceitos quânticos nos sistemas de educação primária e secundária e criando mais oportunidades e programas.

Não é necessária experiência em computação quântica para começar o curso na IQM Academy; os participantes aprenderão diferentes ideias sobre computação quântica, seus algoritmos e aplicações. Os módulos são exploratórios, informativos, altamente interativos e divertidos.

Desde 2020, a IQM vem colaborando com universidades e parceiros do setor para executar várias iniciativas educacionais focadas na área quântica, incluindo hackathons e treinamentos para dar suporte ao desenvolvimento de habilidades quânticas.

“O potencial é vasto, mas há muitas concepções erradas. Também queremos ajudar as pessoas a ganharem uma compreensão realista da tecnologia e, assim, contribuir para seu desenvolvimento na Europa e mundialmente”, concluiu Goetz.

A IQM Academy está disponível tanto para desktop quanto para dispositivos móveis e pode ser acessada aqui: https://academy.meetiqm.com/

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM é líder europeia na criação de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, e oferece acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto específica para aplicativos. A IQM está criando o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com a VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) também está criando um computador quântico na Alemanha. Esse computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador quântico para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 230 funcionários com escritórios em Paris, Madri, Munique, Singapura e Espoo.

Contato:

IQM Media



Raghunath Koduvayur, Chefe de marketing e comunicações

[email protected]



+65 9353 0048

www.meetiqm.com

