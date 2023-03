Luno anuncia transição de liderança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

A Luno, uma carteira e exchange de criptomoedas que atende clientes em 40 países, anunciou hoje uma série de iniciativas estratégicas para posicionar a empresa em sua próxima fase de crescimento. O cofundador e diretor executivo da Luno, Marcus Swanepoel, está assumindo uma nova função como presidente executivo, enquanto o diretor de Operações, James Lanigan, na empresa há cinco anos, foi promovido a CEO. Como presidente executivo, Swanepoel continuará trabalhando em estreita colaboração com Lanigan para orientar a visão e a estratégia da Luno, concentrando-se também na ampliação da base de investidores para apoiar o próximo estágio de crescimento da empresa.

Como parte desse processo, a Luno contratou a Canaccord Genuity Group para ajudar a atrair novos investidores institucionais e estratégicos junto com a Digital Currency Group (DCG) para financiar a expansão, apoiar a ampliação, acelerar o ganho de participação de mercado e preparar a empresa para uma eventual listagem na bolsa de valores.

“Cofundar e atuar como CEO da Luno nos últimos 10 anos foi a maior honra da minha carreira e estou animado com o nosso próximo capítulo, enquanto continuamos colocando o poder da criptomoeda nas mãos de todas as pessoas”, disse Swanepoel. “A oportunidade para as criptomoedas é maior e mais brilhante do que nunca e James é um operador experiente e um líder notável com um histórico de sucesso em todos os aspectos da administração de um negócio fintech verdadeiramente global. Tenho a maior confiança de que James continuará aprofundando nossa confiança com os clientes e as principais partes interessadas, impulsionando os negócios da Luno e o próprio setor.”

Atualmente como diretor de Operações, Lanigan estabeleceu a Luno como uma marca líder em vários mercados, criando equipes locais na África, Europa e Ásia-Pacífico, além de aumentar o portfólio de produtos da Luno para facilitar o acesso às criptomoedas. Nessa função, Lanigan supervisionou os departamentos de Operações, Comercial, Países, Produto, Marketing e Sucesso do cliente. Antes de ingressar na Luno, em 2018, Lanigan ocupou cargos comerciais, operacionais e de marketing sênior em vários setores, mais recentemente como diretor de Marketing da Bookatable – agora TheFork, uma plataforma internacional de reservas on-line de restaurantes adquirida pela Michelin em 2016.

“Tem sido um privilégio trabalhar ao lado de um fundador e líder tão forte como Marcus, que se preocupa profundamente em causar um impacto positivo em nossos clientes e funcionários”, acrescentou Lanigan. “Adoro poder continuar ajudando a Luno a criar produtos e serviços que orientam nossos clientes de maneira responsável em todas as etapas de sua jornada de criptomoedas, mantendo nossa dedicaçãoàconfiança, segurança e conformidade.”

“Após ter investido pela primeira vez na rodada inicial da Luno, em 2014, e posterior aquisição em 2020, queremos agradecer a Marcus por sua liderança dinâmica e entusiasmo pelo cenário mundial das criptomoedas, transformando a Luno em uma potência de ativos digitais”, afirmou Barry Silbert, fundador e CEO da DCG. “Com James no comando e a parceria estratégica de Marcus em sua nova função como presidente executivo, esperamos apoiar a Luno em sua ambiciosa e contínua jornada de crescimento.”

A Luno é um investimento de propriedade integral da DCG. Como uma grandes investidoras de ativos digitais, a DCG adquiriu a Luno em 2020 após sua rodada de financiamento de Série B e depois de investir pela primeira vez na rodada inicial da empresa em 2014. Por meio de capital, orientação estratégica e outros recursos para desenvolver seu modelo de negócios, a DCG apoiou a expansão da Luno para uma receita de US$ 100 milhões com uma margem operacional de 40 % e mais de 11 milhões de carteiras em 40 países.

Sobre a Luno

A Luno é uma carteira e exchange de criptomoedas com a missão de colocar o poder das criptomoedas nas mãos de todas as pessoas. Desde a sua fundação, em 2013, a Luno tornou-se líder em educação e investimento responsável em criptomoedas, apresentando-as a mais de 11 milhões de pessoas em mais de 40 países. Os produtos e serviços da Luno tornam seguro e fácil comprar, vender, armazenar e aprender sobre criptomoedas.

Sobre a Digital Currency Group

A DCG é uma empresa global que cria, compra e investe em empresas de blockchain no mundo todo. Fundada em 2015 pelo CEO Barry Silbert, a DCG é a investidora mais ativa no setor de blockchain, com a missão de acelerar o desenvolvimento de um melhor sistema financeiro por meio da proliferação de ativos digitais e tecnologia de blockchain. Hoje em dia, a DCG está no epicentro da indústria, apoiando mais de 200 empresas em 40 países e investindo diretamente em moedas digitais e outros ativos digitais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005228/pt/

Contato:

Luno:

Amy McAllister-Byrne

[email protected]



Digital Currency Group:

Amanda Cowie

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE