Multivitamínicos podem contribuir para a saúde feminina

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

As mulheres estão constantemente em busca de maneiras para manter uma vida saudável e equilibrada. Os multivitamínicos têm se tornado cada vez mais populares entre elas, pois ajudam a suprir as lacunas nutricionais. No entanto, há muitas outras razões pelas quais as mulheres adotam a suplementação como estratégia nutricional.

O primeiro ponto é a praticidade. Os multivitamínicos são formulados para ajudar o corpo a receber os nutrientes que precisa, mesmo quando a correria do dia a dia não permite uma alimentação adequada.

Outra vantagem é a possibilidade de ajudar a prevenir deficiências nutricionais. Elas podem ocorrer por diversos motivos, desde uma alimentação restritiva até mesmo durante a menstruação ou a gravidez. Nesses casos, eles podem ser uma excelente alternativa para manter a saúde geral.

“A saúde da mulher requer uma abordagem com um olhar global com os cuidados completos em diferentes aspectos, de acordo com cada fase da vida. A alimentação e exercícios regulares são pilares que devem ser mantidos ao longo de toda a vida como um hábito primordial para manter o organismo. A atuação preventiva também se encaixa nesse contexto”, afirma Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

Mulheres que estão tentando perder peso ou manter um estilo de vida mais equilibrado, também podem colher benefícios, já que a suplementação pode preencher a falta de alguns minerais e nutrientes durante uma dieta restritiva.

Durante a gravidez, as necessidades nutricionais aumentam consideravelmente, e os multivitamínicos podem ajudar a garantir que a mãe e o bebê recebam o aporte necessário. “Por isso, muitas mulheres saem do consultório médico com uma indicação. Além disso, muitos produtos dessa categoria são compostos por nutrientes que também ajudam a manter a saúde e a aparência da pele, cabelo e unhas. Isso é especialmente importante para as mulheres que querem manter uma aparência saudável e jovial”, esclarece a nutricionista.

Os multivitamínicos contêm uma combinação de vitaminas e minerais essenciais para a saúde, incluindo folato, ferro, vitamina C, vitamina D e as vitaminas do complexo B. Esses nutrientes ajudam a manter a saúde óssea, a saúde do coração e a função cerebral.

Eles também podem ajudar a reduzir os sintomas da síndrome pré-menstrual (SPM). Algumas mulheres experimentam dor de cabeça, irritabilidade e fadiga durante o período e esse aporte de vitaminas podem ajudar a aliviar tais sintomas.