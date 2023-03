Senior Globaltec anuncia inovações de Business Intelligence

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de março de 2023.

Dia 29 de março, às 15h, empresas do mercado da construção civil e imobiliário se reúnem para o Conecta UAU, evento online exclusivo para o setor. O tema “Transformando dados em insights: o BI na construção civil” aponta as melhores estratégias do Business Intelligence na gestão de empreendimentos imobiliários.

O evento tem transmissão ao vivo e conta com a participação de Jessica Veloso, Analista de Controladoria da SPL Engenharia, e Paula Ballesteros, vice-presidente da SPL Engenharia, destacando as inovações de BI para análise de dados.

Para falar sobre as inovações do BI da Senior Globaltec na gestão de carteira de incorporadoras, os especialistas Cintia Tertuliano, head de produto da Senior Globaltec, e Fernando Machado, PM Inteligência de dados da Senior Globaltec, trazem os destaques que uma solução de BI pode fazer no dia a dia de gestão.

“As inovações melhoram a eficiência e a tomada de decisões nos negócios, como os painéis personalizáveis de BI, com recursos avançados de filtragem, permitindo que os usuários visualizem os dados em tempo real”, evidencia Cintia Tertuliano, head de produto.

Com eventos mensais, o Conecta UAU busca fomentar o desenvolvimento do mercado imobiliário por meio da inovação e da colaboração entre empresas do setor construtivo compartilhando as estratégias que impulsionam os resultados das empresas.

Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de conhecer as soluções mais inovadoras de BI disponíveis no mercado, além de entender como aplicá-las na gestão de carteira. Os especialistas também discutem as principais tendências e desafios do setor, fornecendo insights valiosos para os profissionais que atuam na área.

Para participar do evento “Transformando dados em insights: o BI na construção civil”, basta se inscrever gratuitamente no site do Conecta UAU. Não perca essa oportunidade de atualizar seus conhecimentos e conhecer as melhores práticas em tecnologia de BI para mercado imobiliário e construção civil.