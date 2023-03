ABEVD abre inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo em Vendas Diretas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de março de 2023.

Com o objetivo de estimular a produção jornalística e reconhecer os melhores trabalhos no setor da Venda Direta, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas (ABEVD) lança a 2ª edição do Prêmio ABEVD de Jornalismo em Vendas Diretas. As inscrições para concorrer ao valor de R$ 5 mil começam no dia 20 de março e se estendem até 4 de agosto.

Podem participar jornalistas que produziram trabalhos sobre a Venda Direta publicados entre janeiro e 2 de agosto de 2023, veiculadas em mídia online, multimídia/transmídia, rádio, TV e impresso, com periodicidade igual ou inferior a trimestral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link.

Nos últimos anos, a Venda Direta passou por intensa transformação. Antes uma atividade predominantemente praticada de forma, hoje conta com as mídias sociais, sites e aplicativos para divulgação e venda de produtos. Atualmente, quase metade (48,1%) dos empreendedores independentes tem idade entre 18 e 29 anos, sendo 42,2% homens.

“O setor já vinha passando por processo de digitalização e a pandemia acelerou ainda mais esse movimento”, comentou a presidente-executiva da ABEVD, Adriana Colloca. “O nosso objetivo com a 2ª Edição do Prêmio é prestigiar trabalhos jornalísticos inovadores, que possam transmitir as mudanças desse setor plural e importante para a economia brasileira”, completou.

Serão válidas as inscrições, em formulários separados, de até cinco matérias por autor, que passarão por avaliações de uma banca de acadêmicos e especialistas, considerando os critérios de qualidade técnica, relevância social, amplitude, alcance e engajamento sobre o tema. O anúncio da matéria vencedora será durante o 4º Congresso Nacional de Vendas Diretas, no dia 5 de outubro, em São Paulo (SP).

1º Prêmio ABEVD de Jornalismo em Vendas Diretas

A primeira edição do Prêmio, foi realizada em 2022, e recebeu a inscrição de 58 matérias jornalísticas. Na oportunidade, a jornalista Ingrid Coelho, autora da matéria “Venda de porta em porta se reinventa com pix e whatsapp: ‘redes sociais ganharam muita visibilidade'”, publicada no Diário do Nordeste, foi a ganhadora.

3º Congresso Nacional de Vendas Diretas

A 3ª edição do Congresso Nacional de Vendas Diretas, realizada em 2022, recebeu grandes nomes da Venda Direta e do varejo brasileiro, como Luiza Trajano, do Parceiro Magalú, e debateu digitalização do setor, ressaltando a importância da atividade para empresas e empreendedores, que contempla uma força de trabalho de cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativa da ABEVD.