Autocom abre as portas com recorde de expositores, patrocinadores e inscritos

* Por: DINO - 23 de março de 2023.

Autocom 2023, feira internacional de tecnologia para o comércio se destaca pelos números – até o momento já se inscreveram o dobro de pessoas do ano passado, estão expondo mais de 170 marcas nacionais e internacionais e todas as cotas de patrocínio foram comercializadas, com fila de espera por espaço e patrocínio para o próximo ano.

A 23ª edição da Autocom traz as últimas novidades para o segmento do varejo, desde carrinho de supermercado inteligente com balança que pesa os produtos e POS acoplado para fazer o pagamento, a um plug que conecta o pequeno varejista a uma das maiores plataformas de marketplace do país, totem inteligente para o segmento de food service, inovações em softwares de gestão, soluções de checkouts, delivery e segurança, como biometria, impressão e controle de acesso.

Casa do Desenvolvedor, 3S Checkout, Control ID, E-Deploy, Epson, Gertec, GetNet, Ingenico, JN Moura, Linx, Magalu, Matera, Migrate, Moderniza, Nextop, Nosso, PagBank PagSeguro, Positivo, PosTech, Rede, Skytef, SoftUp, STi3, Stone, TecToy, Toledo e Zucchetti, entre outras marcas estarão presentes no evento.

Para Paulo Eduardo Guimarães (Peguim), presidente da Afrac, responsável pela realização da feira, a Autocom tem como característica trazer as tendências que estarão disponíveis para o varejo daqui a alguns meses. “Essa é a oportunidade para os varejistas encontrarem o que tem de mais novo para o segmento e suas aplicações. Os principais players do mercado estarão presentes com soluções, serviços e produtos que visam a aceleração do setor”.

Paralelamente à feira, o Congresso Autocom também realizado pela Afrac – Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços em parceria com a Gouvêa Experience na curadoria de gestão e conteúdo, terá a abertura de Jacques Creyssel, presidente da FIRA – Federação das Associações Internacionais de Varejo.

Carlos Eduardo Brandt, chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix no Banco Central palestrará sobre “Pix: impactos e agenda futura” e participará do painel “O Pix e o Open Finance”. O painel contará também com a presença de Karen Machado, gerente executiva de Open Banking do Banco do Brasil e Marcos Cavagnoli, gerente de Digital Cash & diretor de Open Finance Director do Itaú Unibanco. A mediação será feita por Edgard de Castro, vice-presidente Institucional da AFRAC.

Para falar sobre “A tecnologia e a experiência do novo varejo” foram convidados Rodolfo Chung, ex-CEO do Zé Delivery, Marcelo Fischer, líder de Desenvolvimento de Negócios Brasil do Shopify e Thaise Hagge, Diretora-Gerente do Compra Agora. Já Marina Hóss, diretora global de Assuntos Corporativos e Impacto Social da Rappi, debaterá “Diversidade e inclusão como motor de inovação e sucesso nos negócios”. Danielle Garry, vice-presidente do IFB – Instituto Foodservice Brasil palestrará sobre o tema “Foodservice: como manter a conexão com os clientes da indústria na era digital”.

Efraim Filho, senador pelo partido União Brasil PB participará do fórum: “Simplificação tributária e novas demandas para o avanço da automação no varejo”.

Serviço:

Feira AUTOCOM 2023

Data: 28 a 30 de março de 2023

Horário: 10h às 18h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo

Congresso AUTOCOM 2023

Data: 28 a 30 de março de 2023

Horário: 9h às 16h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo

Informações, ingressos e credenciamento: Site Oficial

Agenda completa do congresso: programação congresso