Indústria odontológica solidifica atuação no Brasil com investimento em inovação

* Por: DINO - 23 de março de 2023.

Com cerca de 46 anos de atuação junto ao mercado de equipamentos médicos e odontológicos, a Gnatus Equipamentos Odontológicos contabilizou mais de 20% de crescimento em 2022 e projeta repetir esse número em 2023. Com mais de 2.300 clientes atendidos somente no ano passado e uma somatória de 100 mil clientes em mais de quatro décadas de história, a indústria sediada em Barretos, no interior de São Paulo, atua no mercado nacional, com faturamento médio anual na casa dos R$ 80 milhões.

A empresa desenvolve e fabrica seus produtos, em conformidade com as normas e legislações nacionais e internacionais, em duas plantas e atua com atendimento personalizado em revendas, através de representantes, distribuidores, assistência técnica e filiais em todo o Brasil. “O objetivo central do nosso trabalho é responder às necessidades e exigências de clientes que, cada vez mais, estão em busca de produtos que agreguem diferenciais ao seu exercício profissional, com segurança, conforto, praticidade e atrativa relação custo/benefício”, comenta Cristiano Queiroz, vice-presidente da Gnatus.

Inovação x empreendedorismo

O intercâmbio de conhecimentos e a busca por outras ideias inovadoras também estão no radar da Gnatus por meio do Open Innovation, programa de aceleração de startups com modelos de negócios voltados ao desenvolvimento de equipamentos odontológicos com tecnologia digital.

A edição 2022 do programa já gerou novos negócios com as startups participantes. “A internet e a alta tecnologia vieram para revolucionar os mais variados setores econômicos e aspectos sociais. Cada vez mais, a busca por soluções que tragam mais segurança e eficiência é uma das marcas do nosso tempo. Trabalhamos em sintonia com essa meta, desenvolvendo produtos que atendam às necessidades atuais e futuras”, destaca o presidente e CEO da Gnatus, Alexandre Queiroz.

Antecipando o futuro

Na extensa lista de possibilidades do catálogo de linha digital, a indústria produz equipamentos, como as Câmaras de Conservação Sagil, desenvolvidas para armazenar corretamente toxina botulínica e outros produtos termolábeis, com temperatura adequada, alarmes via celular e portal on-line de monitoramento.

Há também a linha de câmeras Intraorais Timex, que exibem para o paciente, em tempo real, a imagem de sua arcada dentária, sendo uma ferramenta de documentação e adesão aos tratamentos.

Ainda na linha digital, o Scanner intraoral Panda P2 oferece ao dentista escanear toda a arcada do paciente e entrar para o mundo da odontologia 3D. A partir de 2023, a empresa passou a oferecer o serviço de locação do equipamento, viabilizando consultórios digitais sem a necessidade de investimento direto em equipamentos.