Brasileiros estão preocupados com a saúde mental, inclusive no meio corporativo

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

A preocupação com saúde mental quase triplicou nos últimos 4 anos, de acordo com a mais recente pesquisa Global Health Service Monitor, feita pela empresa Ipsos em 34 países espalhados por todos os continentes.

No Brasil, a apreensão com a saúde mental é ainda maior que a média global e já era o segundo maior problema mencionado pelos entrevistados desde 2021, quando subiu 13 pontos percentuais na pesquisa em relação a 2020, chegando a 40%. Em 2022, esse índice subiu ainda mais, para 49% —o que representa quase metade dos brasileiros e uma taxa de mais de 10 pontos acima da média mundial.

Na mesma esteira, pensando no bem-estar das pessoas que fazem parte do seu dia a dia, empresas buscam soluções para ajudar os colaboradores a terem mais saúde mental no trabalho. É o caso da RS Serviços, empresa de terceirização de serviços, que mantém um espaço exclusivo para a realização das massagens com ambientação aconchegante e iluminação especial que favorecem a sensação de bem-estar e a liberação de sintomas de ansiedade e estresse.

Entre as atividades disponibilizadas estão:

* massagens: quick com movimentos inspirados em técnicas orientais com o uso de cadeira específica que colabora na melhoria da postura e das tensões musculares e indian head, que é feita na cabeça, reduz estresse, combate a insônia, a falta de concentração e tensão, alivia dores de cabeça tensionais, fadiga ocular, zumbido no ouvido e ajuda a ter um sono de melhor qualidade;

* aromaterapia com o uso de óleos essenciais;

* alongamentos;

* ginástica laboral, que visa redução dos riscos de lesões e melhoria da circulação sanguínea, entre outros benefícios;

* palestras temáticas e outras atividades para conscientização.

“A massagem ajuda a diminuir o nível de cortisol —hormônio do estresse— que, em excesso, provoca insônia, irritação e ansiedade. Os benefícios são percebidos a partir dos primeiros tratamentos”, afirma Joyce Olívia, formada em massoterapia e gestora de saúde e bem-estar na empresa RS Serviços.